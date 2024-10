Adamo Nagalo is opnieuw geblesseerd uitgevallen tijdens een wedstrijd van Jong PSV. De centrumverdediger uit Burkina Faso, die met hoge verwachtingen werd binnengehaald, moest tegen Vitesse na een onschuldig ogend duel vervangen worden.

Wat Nagalo precies mankeert, is vooralsnog onduidelijk. De rechtspoot ging na een weinig spectaculair duel met zijn directe tegenstander naar de grond. De toegesnelde medische staf gaf vrijwel direct het wisselgebaar. Nagalo werd vervangen door Emmanuel van de Blaak.

Nagalo moest precies een week geleden, uit tegen De Graafschap, ook al vroegtijdig naar de kant. Die blessure bleek mee te vallen, getuige zijn basisplaats tegen Vitesse.

De 22-jarige Nagalo werd deze zomer voor ongeveer zeven miljoen euro overgenomen van FC Nordsjaelland, maar heeft zich nog allerminst in de basis bij PSV 1 kunnen knokken. Nagalo kwam tot op heden, vooral door fitheidsproblemen, slechts tien minuten in actie voor de hoofdmacht, verdeeld over drie invalbeurten.

Trainer Peter Bosz vertelde eerder op de dag dat Nagalo moet werken aan zijn fitheid. 'Het is een fysieke kwestie. Hij kan heel goed voetballen. Dat heb ik al lang gezien. Hij blijft rustig in de kleine ruimte, heeft een uitstekende pass, zowel lang als kort. Het ziet er goed uit op de training, maar ik wil het ook graag in wedstrijden zien", werd de oefenmeester geciteerd doorVoetbal International.

Overigens leidt Jong PSV halverwege met 1-2 en dat hebben de Eindhovenaren vooral te danken aan Tai Abed. De Israëliër schoot de 0-1 binnen met een fantastisch afstandsschot, en stond even later aan de basis van de tweede treffer van de avond, van Joel Ideho. Vlak voor rust maakte Miliano Jonathans zijn achtste treffer van het seizoen met een droog schot in de korte hoek.