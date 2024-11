Tyrell Malacia trok dinsdagavond voor het eerst in achttien maanden weer een wedstrijdshirt aan voor een officieel duel. De linksback kampte ontzettend lang met verschillende blessures, maar maakte in het bekerduel tussen Huddersfield Town en het beloftenelftal van Manchester United (4-1 verlies) dan eindelijk zijn rentree. Zo verging het Malacia in de 45 minuten die hij meedeed.

De man die Feyenoord in 2022 verruilde voor Manchester United kreeg een basisplek in het duel om de EFL Trophy. Vergezeld door tien daadwerkelijke jeugdspelers nam hij het op tegen de hoofdmacht van Huddersfield.

Van tevoren was afgesproken dat Malacia slechts één helft in actie zou komen, en zo geschiedde. Harry Amass verving hem halverwege.

In de eerste helft was Malacia vocaal aanwezig. Al coachend probeerde hij de achterste linie en het middenrif te laten samenspelen. Aan de bal was de 25-jarige vleugelverdediger zuiver: hij leverde slechts driemaal balbezit in. In verdedigend opzicht wist Malacia zich niet te onderscheiden.

Zo moest hij toekijken hoe Ben Wiles Huddersfield na een klein half uur op voorsprong zette met een knal van afstand. De aangever, Oliver Turton, bevond zich op Manchester Uniteds linkerflank in de zone van Malacia, waar hij alle ruimte had om zijn teamgenoot te bedienen.

Nog voor rust kwamen de beloften via Victor Musa op 1-1. In het tweede bedrijf liep Huddersfield via doelpunten van Rhys Healy, David Kasumu en Tom Lees uit naar een 4-1 overwinning.

Na 45 minuten zat Malacia's rentree er dus op. Hoe snel de wingback terugkeert in de hoofdmacht van the Red Devils valt nog te bezien. Wel neemt Malacia inmiddels deels aan de groepstraining van de selectie van nieuwbakken hoofdtrainer Rúben Amorim.