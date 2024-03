Ziyech en Saibari krijgen speler van Real Madrid als concurrent bij Marokko

Brahim Díaz heeft ervoor gekozen om zijn interlandloopbaan te vervolgen bij Marokko, zo bevestigt Fabrizio Romano na eerdere berichtgeving van Marca. Het besluit van de aanvallende middenvelder annex buitenspeler van Real Madrid wordt binnenkort officieel bekendgemaakt.

De Marokkaanse voetbalbond is zondagavond op de hoogte gesteld van de beslissing van Díaz. De 24-jarige creatieveling zag het levenslicht in Málaga en speelde één oefeninterland voor Spanje, in 2021 tegen Litouwen (4-0 winst). Volgens Marca is Díaz' geduld nu echter op. De speler wachtte lang op een telefoontje van bondscoach Luis de la Fuente, die dat naliet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De regels van de FIFA schrijven voor dat een speler van land kan switchen zolang hij voor zijn 21ste minder dan drie interlands in het A-elftal van het land heeft gespeeld dat diegene wil inruilen. Ook mag een speler al drie jaar niet zijn uitgekomen voor het land waar hij geen toekomst meer ziet.

Díaz was dan ook nog vrij om te switchen naar Marokko. De vader van Díaz, Sufiel Abdelkader, is Marokkaans. Zijn moeder, Patricia Díaz, is Spaans. Het was dan ook lange tijd de vraag voor welk land Díaz zou uitkomen, al leek zijn voorkeur in eerste instantie wel bij Spanje te liggen.

Marokko probeert al jaren om Díaz te overtuigen van een interlandloopbaan bij Marokko. Dit seizoen alleen al zijn bondscoach Walid Regragui en bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa al vijf keer naar Milaan en Madrid afgereisd in een poging de tweebenige Díaz te strikken, weet The Athletic.

De Spaanse voetbalbond heeft laten weten nog niet officieel op de hoogte te zijn gesteld van het besluit van Díaz om voor Marokko te kiezen. Díaz werd de afgelopen twee seizoen door Real Madrid verhuurd aan AC Milan, waar hij zich ontwikkelde tot een bepalende speler.

Afgelopen zomer keerde Díaz terug bij Real Madrid. Zondag stond hij nog in de basis in het duel met Celta de Vigo. Díaz werd tien minuten voor tijd afgelost door Aurélien Tchouaméni. Díaz komt onder trainer Carlo Ancelotti in veruit de meeste wedstrijden in actie, al is dat, mede door de aanwezigheid van Jude Bellingham, soms ook als invaller.

Bij Marokko zal Díaz, afhankelijk van waar Regragui hem wil opstellen, concurrentie krijgen van onder meer Hakim Ziyech (Galatasaray), Azzedine Ounahi, Amine Harit (beiden Olympique Marseille), Amine Adli (Bayer Leverkusen), Abde Ezzalzouli (Real Betis), Ismael Saibari (PSV) en Bilal El Khannouss (KRC Genk).

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Voetbalzone-nieuws? Volg dan nu ons WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties