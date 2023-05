‘Zirkzee belandt op shortlist en staat mogelijk voor rentree in Bundesliga’

Woensdag, 17 mei 2023 om 17:22 • Jordi Tomasowa

Joshua Zirkzee staat mogelijk voor een rentree in de Bundesliga. De 21-jarige spits is op de radar van Eintracht Frankfurt verschenen, zo meldt het Duitse Sky Sport. Zirkzee maakte in de zomer van 2022 voor 8,5 miljoen euro de overstap van Bayern München naar Bologna.

Zirkzee werd na Jerdy Schouten en Denso Kasius de derde Nederlander die dit seizoen bij Bologna onder contract staat. De jonge spits weet nog niet bepaald te overtuigen in de Serie A. In zeventien competitiewedstrijden kwam hij niet verder dan één treffer. Naast de naam van Zirkzee, prijken ook die van Moussa Dembélé (Lyon) en Hugo Ekitike (PSG) op de shortlist van Frankfurt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Nederlander stond sinds 2017 onder contract bij Bayern München, tot hij afgelopen zomer voor een overstap naar Bologna koos. De overeengekomen transfersom van 8,5 miljoen euro was relatief laag, daar onder meer Sky Sport meldde dat Bayern een prijskaartje van vijftien miljoen euro om de nek van Zirkzee zou hebben gehangen. Wel zou der Rekordmeister een doorverkooppercentage van liefst vijftig procent hebben weten te bedingen en was er een terugkoopclausule opgenomen in het contract. Voor welk bedrag Bayern de Nederlander terug zou kunnen kopen is niet bekend.

Zirkzee wist mede door de aanwezigheid van topspits Robert Lewandowski nooit door te breken in de Allianz Arena. De veertienvoudig international van Jong Oranje speelde zeventien officiële wedstrijden voor Bayern, waarin hij vier keer scoorde en één assist gaf. In de zomer van 2022 werd Zirkzee nog gelinkt aan Ajax, Feyenoord én PSV.