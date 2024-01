Zidane wijst verrassend avontuur af en wacht nog altijd op ‘zijn droombaan’

Zinédine Zidane heeft een aanbod van de Algerijnse bond naast zich neergelegd, zo maakt L’Équipe vrijdag bekend. Het Noord-Afrikaanse land kreeg echter nul op het rekest, omdat Zidane nog altijd wacht tot zijn absolute droombaan voorbijkomt.

Algerije werd al in de groepsfase van de Afrika Cup verrassend genoeg uitgeschakeld door Angola, Burkina Faso en Mauritanië. In de groep met deze drie landen werden les Fennecs zelfs laatste.

Hierom werd bondscoach Djamel Belmadi de laan uitgestuurd door de Algerijnse bond. Om hem op te volgen dacht de bond onder meer aan Hervé Renard en Jorge Sampaoli.

Uiteindelijk werd Zidane, wiens ouders zijn geboren in Algerije, gepolst voor de baan. De voormalig succescoach van Real Madrid voelde zich volgens de Franse sportkrant gevleid door de aanbieding, maar moest hij toch afwijzen.

Zidane hoopt namelijk dat Didier Deschamps, bondscoach van Frankrijk, na het EK opstapt als trainer van les Blues. Het is een publiek geheim dat Zidane dolgraag het stokje van hem overneemt.

Eerder werd de voormalig winnaar van de Ballon d’Or ook al eens benaderd door de Braziliaanse en Amerikaanse bond, maar ook op deze aanbiedingen ging hij vanwege dezelfde reden niet in.

Zidane begon zijn trainersloopbaan in de jeugd van Real Madrid. In 2016 werd hij vanuit het tweede elftal doorgeschoven naar de hoofdmacht. Hij won in zijn eerste periode bij de club drie keer op rij de Champions League. Later keerde hij nog eens terug als trainer, toen legde hij nog eens beslag op de Spaanse competitie.



