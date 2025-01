Zian Flemming maakt winnende in El Lanclasico en laat Burnley verder dromen van Premier League

Zian Flemming was zaterdagmiddag goud waard voor Burnley. In de East Lancashire Derby tegen Blackburn Rovers tekende de spits met een rake kopbal voor het enige doelpunt van de wedstrijd: 0-1. Burnley staat nu steviger op de tweede plaats in het Championship, waar koploper Leeds United eveneens 52 punten heeft verzameld. Blackburn maakt op plek zeven nog volop kans op een play-off-ticket.

Bijzonderheden:

Flemming was de aardige weken al aardig op schot voor Burnley. Zo maakte hij de gelijkmaker in het uiteindelijk met 1-2 gewonnen duel met Norwich City en tekende hij voor het tweede doelpunt tegen Sheffield United (0-2).

In El Lanclasico, zoals de East Lancashire derby tegen Blackburn ook wel bekendstaat, brak Flemming na een uur spelen de ban. Op aangeven van linksback Bashir Humphreys kopte de 26-jarige Amsterdammer al vallend raak: 0-1.

Blackburn ging op zoek naar de gelijkmaker, maar veel verder dan een gekeerde kopbal van Lewis Baker (ex-Vitesse) kwamen the Blues and Whites niet. Zodoende werd Flemming de matchwinner en staat zijn seizoentotaal in het Championship nu op vier treffers.

Burnley staat op een virtuele directe promotieplaats in het Championship. De nummers één en twee promoveren direct naar de Premier League, terwijl de nummers drie tot en met zes aan het einde van het seizoen strijden om één promotieticket.

Sheffield United (49 punten) en Sunderland (47) zijn momenteel de enige uitdagers van Leeds en Burnley. Burnley heeft een duel meer gespeeld dan zijn concurrenten.