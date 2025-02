Bayer Leverkusen heeft zaterdagavond niet kunnen winnen van koploper Bayern München. De Bundesliga-topper in Leverkusen eindigde in 0-0. Bayern kwam opvallend zwak voor de dag: pas in minuut 73 noteerden de bezoekers de eerste doelpoging.

Leverkusen, met Jeremie Frimpong in de basis, was veruit de betere partij in de eerste helft. Tot twee keer toe was de thuisploeg heel dicht bij de openingstreffer.

Halverwege het eerste bedrijf was het eerst Frimpong die met een kopbal de lat raakte uit de rebound. Enkele minuten later trof ook Nathan Tella de bovenkant van de lat.

Bayern was zichzelf absoluut niet. Vlak voor rust werd Harry Kane even gevaarlijk met een kopbal, maar hij bleek buitenspel te staan. Mede daardoor kwam Bayern tot geen enkel schot in de eerste helft.

Ook na de rust was Leverkusen de bovenliggende partij. Na een corner schoot Tella de bal net naast, en even later zag de aanvaller een kopbal van de lijn worden gehaald door Hiroki Ito.

Na 73 minuten kwam Bayern dan eindelijk tot een schot. De poging van Kane werd echter geblokt. Ook het tweede schot van de bezoekers leverde niks op: Leon Goretzka kopte naast. Zo eindigde de wedstrijd, mede doordat Leverkusen in de blessuretijd nog een grote kans miste, zoals het begon: 0-0.

Bayern komt met het gelijkspel dus goed weg. Het gat op de Bundesliga-ranglijst tussen koploper Bayern en nummer twee Leverkusen bedraagt nu nog steeds acht punten.