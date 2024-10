Zeer zwak Ajax sleept met tien man een punt uit het vuur tegen Slavia Praag

Ajax heeft donderdagavond met veel moeite een punt gehaald in het Europa League-duel met Slavia Praag. De Amsterdammers stonden met tien man in de tweede helft zwaar onder druk in Praag, maar uiteindelijk hield de ploeg van Francesco Farioli stand: 1-1. Branco van den Boomen maakte voor rust de 0-1, waarna Tomás Chory in de tweede helft de gelijkmaker aantekende.

Farioli moest de nodige knopen doorhakken voor het duel met de Tsjechen. Christian Rasmussen, Branco van den Boomen en Kristian Hlynsson waren tegen Slavia Praag de vervangers van de geblesseerde Bertrand Traoré, Jordan Henderson en Kian Fitz-Jim. Tot overmaat van ramp moest Hlynsson het veld voor rust al geblesseerd verlaten; Benjamin Tahirovic was zijn vervanger.

In de tiende speelminuut kreeg Ajax zijn eerste grote kans. Brobbey ontsnapte aan zijn directe tegenstander en ging alleen richting het doel van Slavia, maar de spits raakte de bal vervolgens volledig verkeerd: inzet voorlangs.

Na ruim een kwartier spelen openden de Amsterdammers de score. Christian Rasmussen werd onderuitgehaald door Ondrej Zmrzly en dat leverde Ajax een strafschop op. Vervolgens schoot Van den Boomen de bal vanaf de penaltystip in de rechterbenedenhoek: 0-1. Na een half uur spelen kreeg Mojmír Chytil een goede kans op de gelijkmaker, maar zijn inzet ging rakelings naast.

Voor het rustsignaal kreeg Ajax nog twee goede kansen. Eerst schoot Hlynsson net naast, terwijl Brobbey op slag van rust faalde in de afronding. In de tweede helft waren de bezoekers het volledig kwijt en werd Slavia Praag sterker.

Zes minuten na de pauze had Remko Pasveer een katachtige redding in huis na een schot uit de draai van Simion Michez. Halverwege de tweede helft had de doelman geen antwoord op de kopbal van invaller Chory: 1-1.

Slavia Praag werd sterker en sterker met het inbrengen van een groot aantal basisspelers die als wissel begonnen. Ajax kon aan de andere kant totaal geen vuist meer maken en bovendien werd Youri Baas een kwartier voor tijd met een tweede gele kaart van het veld gestuurd. Toch hield de ploeg van Farioli stand tot het laatste fluitsignaal.