Zeer zelfkritisch interview na zege van Nederland op Polen: ‘Ik haalde niet mijn niveau’

Joey Veerman is zeer zelfkritisch op zijn eigen optreden tegen Polen. De middenvelder van het Nederlands elftal en PSV vond dat hij bij de openingswedstrijd op het EK niet zijn normale niveau wist te halen. Veerman werd in de tweede helft ook gewisseld.

"We begonnen goed, creëerden kansen", zegt Veerman in gesprek met de NOS. "Alleen dan krijg je een doelpunt tegen uit een corner. Dat is wel zuur. Gelukkig maakte Cody Gakpo snel de 1-1."

Veerman zat voor zijn gevoel niet lekker in de wedstrijd, zeker voor rust. "Ik weet niet wat het is... Ik was slordig in mijn passing." Veerman zoekt naar de juiste woorden. "Ik weet niet wat het was. Zenuwen? Daar heb ik normaal gesproken niet zo'n last van."

Veerman kende een geweldig seizoen bij PSV, maar had het dus moeilijker in Oranje. "In de eerste helft haalde ik gewoon niet het niveau dat ik normaal haal. Ook ballen die ik over de laatste lijn wilde spelen. Die kwamen net niet aan. Dat was gewoon niet goed van mijn kant."

"In de tweede helft denk ik dat het wel beter ging. Maar goed, we hebben in de eerste helft veel kansen gecreëerd. Dus, als team was het wel goed."

Wout Weghorst redde Nederland met een late winnende goal. "Natuurlijk waren we heel blij op de bank. Je ziet ook aan zijn kop als hij erin komt dat hij gebrand is. Daley (Blind, red.) zei al: Wout gaat hem nog maken ook. Heel mooi dat het uitkomt. Hij scoort bijna altijd als-ie invalt."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!