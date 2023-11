Zeer geliefde Cocu komt met prachtig gebaar richting Vitesse

Zondag, 12 november 2023 om 09:32 • Mart Oude Nijeweeme

Phillip Cocu ziet af van een afkoopsom, zo heeft technisch directeur Benjamin Schmedes van Vitesse bevestigd. De 53-jarige oefenmeester gooide zaterdagavond de handdoek in de ring nadat zijn ploeg op eigen veld met 3-1 onderuit ging tegen sc Heerenveen. De Arnhemmers bivakkeren op de laatste plaats in de Eredivisie.

De geste van Cocu kan niet los worden gezien van zijn liefde voor de club. Het was in het seizoen 1990/91 dat de Arnhemmers met de oud-international in de gelederen meespeelden voor de bovenste plekken in de Eredivisie. In totaal zou Cocu ruim honderd wedstrijden spelen in de hoofdmacht van Vitesse.

Hoogtepunt van zijn actieve loopbaan in Arnhem was de derde ronde in de UEFA Cup tegen Real Madrid. Zijn goede spel leidde tot interesse van Ajax en Arsenal, maar Karel Aalbers hing een stevig prijskaartje aan de middenvelder. Uiteindelijk koos Cocu voor een terugkeer naar PSV.

Dat de liefde voor Vitesse nog altijd diep zit bij Cocu, blijkt wel uit zijn besluit om eigenhandig het stokje over te dragen aan iemand anders, nu hij het gevoel heeft het tij niet te kunnen keren. Schmedes bevestigde op de persconferentie na afloop van het duel met Heerenveen dat Cocu afziet van zijn afkoopsom.

"Na de wedstrijd is Phillip naar mij toegekomen", aldus Schmedes. "In het belang van de club is het beter om terug te treden, zei hij. Dat heb ik geaccepteerd. We kunnen dit een zwarte avond noemen. Niet alleen vanwege het verlies tegen Heerenveen, maar omdat de hele club heeft verloren hierdoor."

Vitesse staat met acht punten uit twaalf wedstrijd op de laatste plaats in de Eredivisie. De Arnhemmers wisten dit seizoen pas twee keer te winnen in competitieverband. Na de beschamende 5-1 nederlaag bij Go Ahead Eagles vorige week werd de druk alleen maar groter rond Cocu.