Zaakwaarnemer van toptalent Ajax (18) ontevreden: ‘Dat verwijt ik de club'

Guido Albers, zaakwaarnemer van Gabriël Misehouy, heeft nog nooit met een buitenlandse club over het talent gesproken. Dat vertelt de agent in de Pantelic Podcast van FC Afkicken. De verbintenis van Misehouy loopt aan het einde van dit seizoen af en van witte rook is nog altijd geen sprake. Manchester City liet al weten geïnteresseerd in hem te zijn.

Albers laat weten dat hij nog nooit met the Citizens over een potentiële transfer van Misehouy heeft gesproken. Wel is hij ontevreden over de manier waarop er binnen Ajax met zijn speler wordt omgesprongen.

Misehouy heeft zich in de afgelopen jaren in de ogen van Albers te weinig kunnen ontwikkelen. “Als je op je zestiende meetraint met het eerste en op je achttiende nog steeds niet bij het eerste zit, dan is er iets misgegaan in de begeleiding. Dat verwijt ik Ajax.”

Ondanks de ontevredenheid bij Albers wordt een langer verblijf in Amsterdam van Misehouy door de zaakwaarnemer niet uitgesloten. “Ik heb nog nooit met City gesproken. En ook nog nooit met een andere buitenlandse club. Mijn enige doel met Gabriël is Ajax 1 halen.”

De achttienjarige aanvaller annex middenvelder liet zich eerder tegenover Ajax Life zelf al uit over de interesse van City. “Dat zo’n topclub interesse heeft is mooi, maar ik heb altijd gezegd dat het mijn droom is om bij Ajax te blijven. Ik wil alleen een duidelijk plan hebben.”

Het talent sprak met Jong Ajax-trainer Dave Vos over zijn ontwikkeling. “Maar ik hoop natuurlijk op kansen bij het eerste elftal. Natuurlijk ligt het ook aan mijzelf of dat gaat lukken.”

Misehouy liet vorige maand weten dat hij in gesprek met de club is over een nieuwe verbintenis. “Gelukkig zijn er nu gesprekken met de club over mijn toekomst en het plan dat er voor mij ligt. Als dat duidelijk is, ben ik zeker bereid bij te tekenen. Ik speel hier al elf jaar. Ajax is mijn huis.”

Misehouy wacht nog altijd op zijn debuut in de hoofdmacht. De rechtspoot staat momenteel op 41 duels in Jong Ajax, waarin hij goed was voor 9 goals en 3 assists. Misehouy zat dit seizoen alleen tijdens het uitduel met FC Twente (3-1), halverwege september, bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht. “Ondanks de nederlaag was het leuk om erbij te zijn. Maar het was iets eenmaligs en het kwam niet voort uit een plan, of zo.”

