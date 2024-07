Youri Mulder ziet nu al zwakke schakel bij Ajax: ‘Hij wordt echt een probleem’

Youri Mulder vraagt zich af of Josip Sutalo komend seizoen een leidende rol bij Ajax op zich kan gaan nemen. De analist doet in de rust van de oefenwedstrijd tegen Olympiakos (1-0 tussenstand voor Ajax) een hele pijnlijke constatering over de Kroatische verdediger.

Sutalo maakt voor het eerst minuten voor Ajax in het nieuwe seizoen. De verdediger sloot later aan vanwege zijn deelname aan het EK, waar Kroatië in de groepsfase strandde. Sutalo maakt op Mulder een 'onwennige' indruk in het oefenduel met Olympiakos.

"Wat mij opvalt, dat kunnen we nu goed constateren langs de lijn omdat er geen publiek is, is dat je Sutalo helemaal niet hoort", zegt Mulder. "Je hoort alles, bijvoorbeeld de trainer (Francesco Farioli, red.) hoor je wel."

Mulder verwacht meer van Sutalo. "Het is op internationaal niveau best een ervaren speler, dan verwacht je dat iemand van achteruit de lijnen uitzet, zeker omdat hij samenspeelt met Dies Janse, van wie je dat nog niet kan verwachten."

"Ik zie een centrum van Ajax dat weinig zegt, het is stil", aldus Mulder, die Jordan Henderson op het middenveld wel hoort spreken. "Het moet komen van Henderson", zegt Mulder, die wel vreest voor het gebrek aan communicatie achterin. "Dit zou best wel een probleem kunnen worden voor Ajax."

Mulder pikt er ook een uitblinker bij Ajax uit. "Kian Fitz-Jim speelt wel aardig, lichtvoetig", aldus de oud-spits. "De Grieken zijn best fysiek, en Fitz-Jim speelt zich er zo nu en dan heel goed onderuit. Dan bedoel ik het wegdraaien, waarbij hij ook gebruikmaakt van zijn lage zwaartepunt."

