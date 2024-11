Youri Baas was het niet eens met keuze Francesco Farioli: 'Heb wel om gesprekken gevraagd bij Ajax'

Youri Baas kon in de voorbereiding maar moeilijk geloven dat hij dit seizoen als basisspeler van Ajax 1 door het leven zou gaan. Nog minder had de Amsterdamse revelatie verwacht dat hij dat als linkercentrale verdediger zou doen.

Francesco Farioli, destijds net aangesteld als nieuwe trainer van Ajax, experimenteerde er in de voorbereiding op het nieuwe seizoen flink op los. Een van zijn ingevingen was om Baas - ook wegens het ontbreken van EK-gangers - centraal achterin te posteren.

De Italiaanse oefenmeester bracht Jorrel Hato, die vorig seizoen vooral op die plek in actie kwam, en Baas - die bij NEC ook niet op die positie speelde - tijdens een van de trainingen op de hoogte van zijn plan, zo vertelt laatstgenoemde bij Andy in de Auto!.

"Vorig seizoen was het een beetje wisselvallig", doelt Baas op zijn speeltijd in Nijmegen. "Wel spelen, niet spelen, linksbuiten, linksback. En nu links centraal." De 21-jarige verdediger blikt terug op de tijd dat hij Farioli's idee voor het eerst hoorde.

"De eerste training zegt hij tegen Jorrel dat hij naar de linksback moest, en tegen mij zei hij dat ik centraal moest", aldus Baas, die dacht dat hij het verkeerd verstaan had. "Wij keken elkaar aan, van: volgens mij zegt hij het verkeerd om."

"En eigenlijk sinds dag één is het zo gebleven." Toch was Baas niet meteen overtuigd van zijn nieuwe plekje. "Ik heb wel om gesprekken gevraagd. Vorig seizoen heb ik op allemaal verschillende plekken gespeeld en ik kwam eigenlijk terug met het idee dat ik linksback zou komen te staan."

"Maar uiteindelijk was de selectie niet helemaal rond met de internationals en na een paar dagen zei ik: ga ik ook nog linksback spelen of wat gaat er gebeuren? Toen zeiden ze dat ik het even moest aankijken, want ze vonden dat ik daar in de selectie die ze toen hadden ook prima kon spelen. Toen speelden we oefenwedstrijden en ging het eigenlijk wel prima", besluit Baas.