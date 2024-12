Youp van 't Hek sneert naar Bas Nijhuis: 'Hij fantaseert zijn eigen werkelijkheid'

Youp van ‘t Hek heeft donderdag een sneer uitgedeeld aan Bas Nijhuis. In zijn column voor het NRC schrijft hij over de arbiter die een minnares zou hebben. “Hij fantaseert zijn werkelijkheid”, aldus de voormalig cabaretier.

In augustus 2024 onthulde Privé een affaire die Nijhuis heeft gehad met zijn minnares Mandy. De scheidsrechter zou daarbij vergaande verhalen hebben verzonnen. Zo zou hij bezig zijn met de adoptie van twee Roemeense kinderen.

Ook zou de verzorging van zijn zieke moeder, die zou lijden aan de ziekte van Parkinson, tijd in beslag nemen. "Alles is gelogen", zei Mandy, die appjes lekte aan het roddelblad. Na lange afwezigheid keerde Nijhuis begin december weer terug bij Vandaag Inside.

De arbiter ontkende de aantijgingen niet en sprak van een ‘moeilijke situatie’, terwijl ook Johan Derksen het had over een ‘vervelende situatie voor Bas’. “Bas is aan Nederland geen verantwoording verschuldigd”, zei de analyticus op 10 december.

Van ‘t Hek is in zijn laatste column beduidend minder begripvol. De columnist schrijft met een knipoog over een wedstrijdje ‘verplassen’ tussen Vladimir Poetin en Donald Trump, dat beslist zou moeten worden met raketten en kartonnen steden zonder slachtoffers - en onder toeziend oog van een scheidsrechter.

“Wie een goeie scheids zou kunnen zijn? Bas Nijhuis”, schrijft Van ‘t Hek. “Die heeft zichzelf dusdanig uit zijn eigen werkelijkheid gefantaseerd dat hij mij prima geschikt lijkt voor dit klusje. Misschien ook leuk om het wereldwijd uit te zenden. Niet via Viaplay want dan kan bijna niemand het zien.”

Waar Nijhuis als mediapersoonlijkheid van het toneel verdween, bleef hij logischerwijs wel fluiten. Onlangs had hij de leiding over onder meer sc Heerenveen - PSV en RKC Waalwijk - Feyenoord.