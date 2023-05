Yilmaz keert terug op trainingsveld van Fortuna en onthult reden van afwezigheid

Woensdag, 3 mei 2023 om 17:36 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:33

Burak Yilmaz is deze week teruggekeerd op het trainingsveld van Fortuna Sittard. De 37-jarige aanvaller was de afgelopen periode naar eigen zeggen afwezig omdat hij geblesseerd was. Yilmaz ontbreekt daarom ook aanstaande zondag nog in de thuiswedstrijd tegen Vitesse.

Yilmaz wekte ruim een maand geleden verbazing met een cryptisch bericht op Instagram, waarin hij leek te hinten op een afscheid bij de Limburgse club. De routinier zou het daarmee op hebben willen nemen voor de rest van de selectie, die wachtte op achterstallige salarissen. De club kampte met 'onvoorziene kosten', waardoor de salarissen enkele dagen later dan normaal werden uitgekeerd. Yilmaz hervatte vervolgens de training en kwam tegen Ajax (4-0 nederlaag) nog in actie.

De 77-voudig Turks international ontbrak na het duel in de Johan Cruijff ArenA tegen AZ (0-3 verlies) en Go Ahead Eagles (2-0 nederlaag). Julio Velázquez gaf ‘een technische beslissing’ op als reden waarom Yilmaz niet mee was gereisd naar Deventer. Fortuna meldde vervolgens op Twitter dat de aanvaller ‘niet fit genoeg was'. De Telegraaf vermoedde dat het niet helemaal botert tussen Yilmaz en Velázquez.

“Ik had last van een blessure. Het heeft tijd nodig voordat het hersteld is”, zegt de spits, die dit seizoen goed was voor negen doelpunten en vijf assists in 27 wedstrijden voor Fortuna, woensdag in gesprek met De Limburger. “De wedstrijd tegen Vitesse komt te vroeg voor mij.” De ploeg uit Sittard staat op dit moment op de twaalfde plaats in de Eredivisie, op vier punten van de zestiende plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op play-offs voor promotie/degradatie. Fortuna neemt het na dit weekend nog op tegen PSV (uit), concurrent Excelsior (uit) en NEC (thuis).