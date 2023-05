Xavi wil verkoop voorkomen en klopt aan bij bestuur van Barcelona

Vrijdag, 19 mei 2023 om 13:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:08

Xavi rekent komend seizoen gewoon op Raphinha, zo meldt AS. Die boodschap zou hij voorzitter Joan Laporta en toekomstig sportief directeur Deco hebben meegegeven in een ontmoeting die hij met beiden had. Raphinha maakte in de zomer van 2022 voor 58 miljoen euro de overstap van Leeds United naar Barcelona.

Xavi is naar verluidt van mening dat het lastig wordt om op de transfermarkt een betere vervanger te vinden met een vergelijkbaar profiel. Daarnaast is de oefenmeester zeer tevreden over de prestaties van Raphinha. Bovendien heeft de Braziliaan zelf helemaal geen vertrekwens. De afgelopen weken werd in Spaanse media veelvuldig geschreven dat Raphinha voor het juiste bedrag zou mogen vertrekken uit het Spotify Camp Nou.

Bij Barça is er nog steeds de hoop dat Lionel Messi transfervrij opgehaald kan worden bij Paris Saint-Germain. De strenge regelgeving rond Financial Fair Play maakt zijn terugkeer vooralsnog echter onmogelijk. Raphinha kan de laatste maanden steevast rekenen op een basisplaats en heeft bovendien zijn waarde bewezen. Hij was dit seizoen tot nog toe goed voor 10 goals en 12 assists in 46 officiële duels.

Volgens AS zijn er andere spelers die wel op de nominatie staan om uit Catalonië te vertrekken. Zo wordt er in de komende weken een definitief besluit genomen over de toekomst van Ansu Fati, Ferran Torres, Jordi Alba en Franck Kessié. Met name het vertrek van de Ivoriaanse middenvelder zou boekhoudkundig heel gunstig zijn, omdat hij voor niets op de balans staat vanwege zijn transfervrije komst naar Barcelona.