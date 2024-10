Xavi Simons groot vraagteken voor Nations League-duels Nederlands elftal na bevestiging RB Leipzig

Xavi Simons komt voorlopig niet in actie. De aanvallende middenvelder van RB Leipzig liep woensdag in het Champions League-duel met Liverpool een enkelblessure op. Leipzig meldt op X dat Simons 'enkele weken' aan de kant staat, waardoor het de grote vraag is of hij in de komende interlandperiode beschikbaar is voor het Nederlands elftal.

Een kwartier voor het einde van de wedstrijd tegen Liverpool ging het mis voor Simons, die in botsing kwam met Andrew Robertson. De voormalig PSV'er verdraaide daarbij zijn enkel en moest noodgedwongen worden afgelost door Yussuf Poulsen.

Simons was op het moment van zijn botsing met Robertson al niet helemaal okselfris meer, doordat hij even daarvoor werd geraakt door Alexis Mac Allister. Direct na afloop van het duel, dat Liverpool dankzij Darwin Núñez met 0-1 won, waren er zorgen over de situatie van Simons.

Leipzig-trainer Marco Rose stak ook zijn zorgen niet onder stoelen of banken. "Hij verdraaide zijn enkel en voelde wat pijn. Het is te vroeg om er meer over te zeggen. We zullen zien wat de situatie is morgen en hopen dat het niet al te ernstig zal zijn."

De wens van Rose is uitgekomen, want met 'enkele weken' lijkt de blessure inderdaad mee te vallen. Leipzig meldt dat er schade is aan een ligament in zijn enkel, en dat hij daardoor even pas op de plaats moet maken. De precieze behandelmethode wordt nog bepaald.

Simons zal de krachtmetingen met SC Freiburg, St. Pauli, Borussia Dortmund, Celtic en Borussia Mönchengladbach zeker moeten missen. Na de ontmoeting met Gladbach staat de interlandperiode voor de deur, en het lijkt er sterk op dat Simons die aan zich voorbij moet laten gaan.

Het Nederlands elftal komt in het kader van de Nations League op 16 november in actie tegen Hongarije, drie dagen later staat de uitwedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina op het programma. Ook als Simons vlak voor de interlandperiode hersteld is, lijkt het onwaarschijnlijk dat bondscoach Ronald Koeman risico zal nemen met de Amsterdammer.