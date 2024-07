Xavi Simons geeft met cryptische tekst mogelijk duidelijkheid over volgende club

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een cryptisch bericht van Xavi Simons op Instagram.

Terwijl Simons nog geniet van zijn vakantie, wordt er ondertussen volop gespeculeerd over zijn toekomst. Waar is de 21-jarige aanvallende middenvelder komend seizoen actief?

Mogelijk brengt een cryptische tekst in zijn meest recente Instagram-post ons dichter bij het antwoord. Simons deelt een aantal foto’s van zijn vakantie, maar ook een zwarte achtergrond met daarop in witte letters de tekst ‘Not every closed door is locked. Push.’ (Niet elke gesloten deur zit op slot. Duw.).

Of Simons daarmee doelt op zijn toekomst, is echter gissen. De geboren Amsterdammer werd in de voorbije weken onder meer gelinkt aan Bayern München, Manchester United en RB Leipzig.

Leipzig lijkt volgens transfermarktexperts Fabrizio Romano en Florian Plettenberg van Sky Deutschland de grootste kans te hebben om Simons vast te leggen. Volgens Plettenberg zal de aankondiging snel volgen, na Simons’ vakantie.

Daarbij zou het opnieuw om een huurovereenkomst gaan. Paris Saint-Germain, de club waar Simons tot medio 2027 onder contract staat, is namelijk geenszins van plan om Simons definitief van de hand te doen.

