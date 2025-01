Xavi Simons beleeft met twee heerlijke goals geweldige rentree voor RB Leipzig

De rentree van Xavi Simons bij RB Leipzig is allesbehalve geruisloos voorbijgegaan. De Amsterdammer maakte in het Bundesliga-duel met Werder Bremen al voor rust twee treffers, waarmee hij aan de basis stond van de uiteindelijke 4-2 zege. Leipzig stijgt dankzij de zege naar de vierde plaats. Werder staat achtste.

Simons raakte op 23 oktober vorig jaar in het Champions League-duel met Liverpool geblesseerd aan zijn enkel. De verwachting was in eerste instantie dat de Amsterdammer een paar weken nodig had om te herstellen, maar de werkelijkheid bleek anders.

Simons was pas in de winterstop weer volledig fit en deed vorige week negentig minuten mee tegen het Tsjechische FK Baník Most-Sous. Simons maakte in die 10-0 zege twee treffers en zette die uitstekende lijn door tegen Werder, dat zijn laatste drie competitiewedstrijden won.

Simons opende zondag de score in de 24ste minuut. David Raum gooide in op het hoofd van Loïs Openda, die in één keer doorkopte richting Simons. De ex-PSV'er dook het gat in, was de verdediging veel te snel af en rondde af in de korte hoek, terwijl Werder-goalie Michael Zetterer gokte op de lange: 1-0.

Lang konden Simons en Leipzig niet genieten van de voorsprong. Twee minuten na de 1-0 tekende Mitchell Weiser voor de gelijkmaker. De Duits-Algerijnse spits rondde na een slim passje van Marco Grüll af in de verre hoek: 1-1.

Vijf minuten voor rust was het weer de beurt aan Leipzig. Arthur Vermeeren heroverde het balbezit op het middenveld en speelde Simons aan. De Oranje-international zag een zee aan ruimte voor zich, ontdeed zich van twee verdedigers en schoot op randje zestien raak in de bovenhoek: 2-1.

Vlak na rust maakte Benjamin Sesko Leipzigs derde treffer. De Sloveense spits ontving de bal en schoot alsof hij boos op de bal was verschrikkelijk hard raak: 3-1. In het restant werd het niet spannend meer. Christoph Baumgartner maakte er vlak voor tijd 4-1 van met een gekruld schot, al was het laatste woord voor Werder-speler Oliver Burke: 4-2.