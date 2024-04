‘Xavi draait 180 graden en wil tóch aanblijven als coach van FC Barcelona’

Xavi is van gedachten veranderd en wil tóch aanblijven als hoofdtrainer van FC Barcelona, zo beweert Xavi Torres van TV3, de belangrijkste televisiezender in Catalonië. Mogelijk hoeft de clubleiding van de Spaanse topclub dus niet op zoek naar een nieuwe trainer voor na de zomer.

Xavi leek eerder vastbesloten over zijn toekomst. Tijdens een persmoment maakte de oefenmeester bekend na het seizoen te stoppen als oefenmeester van los Azulgrana.

"Ik zal Barcelona in juni verlaten", zo was hij na afloop van de nederlaag tegen Villarreal (3-5) stellig. "Er is geen weg terug. Het is tijd voor verandering. Als Culé denk ik dat het tijd is om te vertrekken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Ik heb vandaag met het bestuur en de club gesproken. Ik vertrek op 30 juni, dat is beter voor de club. Mijn besluit verandert uiteraard niets aan mijn inzet, want ik zal alles blijven geven in de komende vier maanden."

Nu lijkt Xavi toch te twijfelen aan die uitspraken en wenst hij toch te blijven bij de club. Of dat ook gaat gebeuren, lijkt vooral de beslissing van Joan Laporta, de president van de club. Laporta sprak eerder publiekelijk al eens zijn steun uit aan clublegende Xavi.

De president zou echter toch enkele twijfels hebben over de kwaliteiten van Xavi als trainer, zo weet Diario AS te melden. De oud-middenvelder is bezig aan zijn derde seizoen als trainer en lijkt deze af te sluiten zonder een prijs te winnen.

Bovendien vermoedt de president dat de sfeer in de kleedkamer geleden heeft onder zijn 'emotionele' en vroegtijdige afscheid. Zodoende zal Laporta steun moeten vinden voor het aanblijven van Xavi, wiens contract nog doorloopt tot medio 2025.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties