Xabi Alonso is in eerste reactie duidelijk over Bayern MÃ¼nchen en Liverpool

Xabi Alonso is in eerste reactie duidelijk over Bayern München en Liverpool

Xabi Alonso staat voor honderd procent achter zijn keuze om Bayer Leverkusen nog minstens een seizoen trouw te blijven. De Spaanse oefenmeester leek de koploper in de Bundesliga in te gaan ruilen voor Bayern München of Liverpool, maar benadrukt vrijdag op een persconferentie dat zijn werk in Leverkusen nog niet af is.

"Ik heb een goed gesprek gehad met het bestuur van Bayer Leverkusen en daarna laten weten dat ik hier blijf", laat Alonso, die tot medio 2026 vastligt in de BayArena, weten op het persmoment in aanloop naar het thuisduel van Leverkusen met TSG Hoffenheim van zaterdag.

"Er is veel gesproken over mijn toekomst. Ik heb de interlandperiode dan ook gebruikt om hierover na te denken en een definitief besluit te nemen. Ik ben hier helemaal op mijn plaats", zo benadrukt Alonso, sinds oktober 2022 verbonden aan die Werkself.

"Ik voel dat mijn werk bij Leverkusen nog niet af is. Ik wil de club helpen en ervoor zorgen dat spelers zich hier verder ontwikkelen. Ik voel de steun van het bestuur en alles gaat fantastisch op dit moment."

"Ik ben een jonge trainer (Alonso is 42, red.) en denk dat dit de beste keuze is voor mijn toekomst als coach", herhaalt Alonso nog maar eens waarom hij in Leverkusen werkzaam blijft. "Ik heb daar heel goed over nagedacht en ken geen enkele twijfel."

Dankbaar

Alonso voelt zich als een vis in het water bij de koploper in de Bundesliga. "Ik ben het bestuur, de spelers en de fans enorm dankbaar. We bouwen samen verder aan dit project en de spelers weten inmiddels dat ik blijf. Uit respect voor de club wilde ik deze week duidelijkheid verschaffen. Nu is er gelukkig geen onduidelijkheid meer."

De Leverkusen-coach weet maar al te goed dat hij een serieuze kandidaat was voor zowel Bayern als Liverpool in de afgelopen weken. "Maar over die clubs ga ik niets zeggen. Het zijn topclubs waar ik natuurlijk een binding mee heb (Alonso diende beide clubs als speler, red.), maar op dit moment wil ik hier helemaal niet weg. Bij Leverkusen kan ik nog heel veel stappen zetten als trainer."

Belangrijke pion

Leverkusen ziet Alonso als sleutelfiguur van het huidige project. Hij mag zich komende zomer gaan bemoeien met de transfers van de club en het feit dat hij aanblijft moet ervoor zorgen dat toptalent Florian Wirtz wordt behouden.

Dat nieuws moet als een mokerslag zijn aangekomen bij Liverpool en Bayern. De twee grootmachten zagen Alonso als ideale opvolger van respectievelijk Jürgen Klopp en Thomas Tuchel.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties