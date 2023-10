Xabi Alonso bedong clausule en kan probleemloos overstappen naar drie clubs

Woensdag, 11 oktober 2023 om 21:42 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:01

Xabi Alonso kan Bayer Leverkusen vanaf volgende zomer wegens een clausule in zijn contract verlaten als Real Madrid, Liverpool of Bayern München zich voor hem meldt. Dat schrijft BILD woensdag.

De succestrainer zwaait sinds oktober vorig jaar de scepter bij de Duitsers. Alonso maakt flinke indruk met zijn manier van spelen en met de resultaten die hij boekt. Leverkusen is met negentien punten uit de eerste zeven wedstrijden de trotse koploper van de Bundesliga.

Alonso zette afgelopen zomer zijn handtekening onder een nieuw en verbeterd contract bij de club en heeft toen een speciale clausule opgenomen die volgende zomer in werking treedt, zo wordt nu duidelijk. BILD meldt dat de 41-jarige Spanjaard zonder problemen kan vertrekken als Real, Liverpool of Bayern zich meldt. Dat zou een belangrijke voorwaarde voor Alonso zijn geweest om zijn contract te verlengen.

Jürgen Klopp lijkt voorlopig nergens heen te gaan bij the Reds, terwijl Thomas Tuchel na een matige start van zijn periode in München de boel inmiddels aardig op de rit lijkt te hebben. De geruchten over een zomers vertrek van Carlo Ancelotti bij Real gaan al langer rond. Verschillende Spaanse media meldden onlangs zelfs dat Alonso hoe dan ook volgend seizoen voor de groep staat bij de Koninklijke.

De oefenmeester begon zijn trainerscarrière in de jeugdopleiding van Real, voordat hij in de zomer van 2019 verkaste naar het tweede elftal van Real Sociedad. Daar maakte hij zoveel indruk, dat Leverkusen het exact een jaar geleden aandurfde om hem voor de leeuwen te gooien in Duitsland. Die keuze heeft zijn vruchten afgeworpen.

Alonso heeft een rijke carrière als voetballer achter de rug. De Spanjaard, die in 2010 het WK won, werd in 2004 door Liverpool opgepikt bij Sociedad. Alonso won de Champions League, FA Cup en twee Community Shields op Anfield voordat hij in 2009 na 210 wedstrijden naar Real vertrok. Daar won hij zo’n beetje alles wat er te winnen valt.

Na het binnenhalen van de Champions League in 2014 koos Alonso ervoor om naar Bayern te verkassen. In 2017 hing hij zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen.