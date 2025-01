Wouter Goes bemachtigt shirt van AS Roma-ster: 'Hij wilde het eerst niet geven, maar...'

Wouter Goes boekte donderdag een fantastisch resultaat met AZ. Dankzij de zege op AS Roma (1-0) zijn de Alkmaarders zeer waarschijnlijk verzekerd van minimaal de knock-outronde in de Europa League. Na afloop vertelt Goes over zijn shirtjesruil, wat aanvankelijk werd geweigerd.

Goes heeft na afloop pijn aan zijn lip door een elleboog van AS Roma-spits Artem Dovbyk. "Ik weet niet of het expres was, maar het deed wel pijn, dat zeker", aldus de twintigjarige centrumverdediger voor de camera van Ziggo Sport. "Of dit het lot is van een centrale verdediger? Ik denk dat het ook het lot van deze spits is. Hij kan er aardig wat van."

Toch is Goes wel onder de indruk van de kwaliteiten van Dovbyk. "Je merkt ook wel dat het een niveautje hoger is dan de Eredivisie. Hij is sterk én snel. Je merkt daar wel verschil in."

Na afloop meldde Goes zich bij Hummels om te vragen om het shirt van de 36-jarige Duitser. "Het is een hele goede verdediger met veel ervaring. Na de wedstrijd wilde ik shirtje wisselen, maar hij wilde het niet geven."

Hummels maakte het in de catacomben alsnog goed met Goes. "Hij kwam binnen naar me toe en gaf zijn shirt alsnog. Dat vind ik wel heel mooi. Hij zei: 'Ik zat op het veld nog in mijn emotie, maar goed gespeeld. Je krijgt mijn shirt.'"

AZ heeft dankzij de overwinning elf punten in de Europa League en is vrijwel zeker door. "Ik vond Roma sterk aan de bal, met name Paredes die steeds de oplossingen ertussendoor had. Wij hebben drie kansen gehad, maar dat was uiteindelijk genoeg", besluit Goes.