Zondag was daar eindelijk het moment waar veel Ajacieden en andere voetballiefhebbers op zaten te wachten. Wout Weghorst die zijn eerste doelpunt maakte in dienst van Ajax. Na afloop zag ESPN-analist Kees Kwakman de grote ‘Wout Weghorst-show’.

Met nog zes minuten aan reguliere speeltijd op de klok en een 1-1 tussenstand tegen FC Groningen kwam Weghorst in het veld voor Mika Godts. Na een ragfijne voorzet van mede-invaller Anton Gaaei kopte de 32-jarige spits de bevrijdende 2-1 tegen de touwen.

Na afloop onthulde Weghorst op de persconferentie dat hij een visioen had gehad dat hij de winnende zou maken tegen Groningen. “Het is natuurlijk een en al theater”, gaat Kwakman in op de woorden van Weghorst tegenover de pers.

“Dat hij de leiding overtuigd heeft om te mogen spelen. Ik zag hem op de bank zitten en dan kijkt hij heel chagrijnig als Akpom mag invallen en niet hij. Maar dit is natuurlijk wel waar iedereen op zat te wachten bij Ajax. Het grote Wout Weghorst-moment.”

“Ik vond het qua juichen eigenlijk nog wel meevallen. Na afloop is het dan wel weer de grote Wout Weghorst-show. Maar uiteindelijk beslist hij natuurlijk wel gewoon die wedstrijd”, is Kwakman ook lovend. “Samen met Gaaei uiteraard, want die voorzet was echt fantastisch. Hij legt ze vaak bij de cornervlag, maar af en toe valt zo'n bal wel goed.”

Mikos Gouka, journalist van het Algemeen Dagblad, denkt dat Weghorst de spitsenstrijd bij Ajax nu ook gaat winnen. “Ik kan me voorstellen dat je als trainer denkt dat Brobbey een slechtere invaller is dan Weghorst, maar misschien is Brobbey ook wel een slechtere starter dan Weghorst”, zegt hij in de AD Voetbalpodcast.

“Het wordt voor Brobbey een strijd die hij niet kan winnen”, vervolgt Gouka. “Weghorst is zo gedreven om zichzelf op het juiste moment goed te positioneren. Hij wint wel punten bij de supporters en de technische staf.” Trainer Francesco Farioli zei eerder nog dat Brian Brobbey zijn eerste spits was, maar Gouka denkt dat Weghorst de Italiaan steeds meer aan het twijfelen brengt.