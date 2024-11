Wout Weghorst heeft de tongen maar weer eens losgemaakt. De Ajax-spits werd voorafgaand aan de kraker tussen Ajax en PSV gefilmd door ESPN terwijl hij - geheel op karakteristieke wijze - zijn wedstrijdvoorbereiding aan het doen was.

De Oranje-international zat tijdens de stilte voor de storm in een leeg stadion zielsalleen in de dug-out, bladerde wat door een boek en nam het even allemaal in zich op. De cameraploeg van ESPN legde het moment vast. Dat zorgde voor ophef in enkele praatprogramma's.

Zo komt het bij Studio Voetbal ter sprake. "Weghorst weet dat de camera's draaien als hij in het stadion gaat zitten", vindt NOS-analist Pierre van Hooijdonk na het bekijken van het fragment. Volgens de oud-topspits was het een bewuste keuze van Weghorst om zich in het zichtveld van de camera's voor te bereiden op de topper.

"Dan heb je de keuze: ga ik daar bewust zitten, zodat iedereen kan zien dat ik een boekje zit te lezen of doe ik het op de wc of of in de kleedkamer? Stadions zijn groot genoeg", zet de analyticus zijn mening kracht bij.

Bij De Oranjezondag op SBS 6 wordt het voorval ook vrij breed uitgemeten. "Weten we inmiddels welk boek Wout Weghorst aan het lezen was?”, verwijst presentatrice Hélène Hendriks naar het fragment. "Nee, op Twitter gaat het er overal over", antwoordt Noa Vahle, die suggereert dat het om een Bijbel ging.

Jack van Gelder vindt het prima dat Weghorst zich op geheel eigen manier voorbereidt en snapt niet dat hij er wordt uitgepikt. "Van hem wordt er nu ophef gemaakt", zegt de verslaggever. "Het is zijn manier van voorbereiden."

"Ik erger me al een hele tijd, maar ik mag dat niet want mensen kunnen gelovig zijn, al lijkt het een epidemie te zijn want iedereen is aan het bidden voordat ze het veld opgaan. Vroeger was dat nooit", aldus Van Gelder. Rutger Castricum, eveneens te gast, windt er geen doekjes om.

"Het is toch ook gewoon aanstelleritis eerste klas", stelt hij. "Je wordt er ook knettergek van. Als je dat boekje wil lezen is er een ruimte waar je buiten de camera zit. Ga daar je boekje zitten lezen. Ja, houd toch op. Ook elke keer dat zeggen: ik had het al in de sterren gezien dat we zouden winnen. Ik word er doodmoe van. Hij heeft ook geen doelpunt gemaakt", wijst Castricum tot slot naar het optreden van de spits.