Wonder van Enschede blijft uit: FC Twente uitgeschakeld in Europa

Donderdag, 31 augustus 2023 om 20:57 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:59

FC Twente is er donderdagavond niet in geslaagd het onmogelijke te presteren. In eigen huis moest het met minimaal vier doelpunten verschil van Fenerbahçe winnen om de 5-1 nederlaag van vorige week weg te poetsen. Dat gebeurde niet: de Enschedeërs verloren met 0-1. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd twintig minuten voor tijd gemaakt door Edin Dzeko. Daarmee zit het Europese seizoen van Twente erop.

Trainer Joseph Oosting begon het duel met twee andere basisspelers dan vorige week in Istanbul. Mees Hilgers, die kampt met een liesblessure, werd in de verdediging vervangen door Max Bruns. Ook Youri Regeer ontbrak in de basiself van Twente, wat alles te maken had met zijn rode kaart van vorige week. Ricky van Wolfswinkel speelde in plaats van hem, ook in een poging om nog iets aan de 5-1 achterstand te doen. Bij Fenerbahçe speelden Dusan Tadic en Jayden Oosterwolde vanaf de eerste minuut mee, terwijl Sebastian Szymanski op de bank begon. Ferdi Kadioglu ontbrak wegens een spierscheuring.

Fenerbahçe, dat het met en leeg uitvak moest doen vanwege ongeregeldheden tijdens het duel met NK Maribor enkele weken geleden, had het moeilijk in de openingsfase. Twente was de betere partij, en kreeg wat kansjes via Van Wolfswinkel en Michel Vlap (beide pogingen gingen naast). Toch was de eerste serieuze mogelijkheid na ruim een half uur voor de bezoekers, maar doelman Lars Unnerstall bracht redding op een inzet van Tadic. De eerste helft eindigde zonder doelpunten, maar wel met zeven gele kaarten.

Na de rust werd Twente dreigender, en was het tot twee keer toe heel dicht bij de 1-0. Na een lange bal van Robin Pröpper raakte Sem Steijn de paal, en tien minuten later trof Vlap uit een vrije trap ook het aluminium. Twintig minuten voor tijd ging de bal aan de andere kant van het veld op de stip, na een overtreding van Pröpper. Dzeko stuurde Unnerstall naar de verkeerde hoek: 0-1. Dat bleek ook de eindstand in De Grolsch Veste.