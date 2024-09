'Opzet van de Eredivisie gaat op één cruciaal onderdeel veranderd worden'

De manier waarop het voorrondeticket voor de Conference League wordt verdeeld in de Eredivisie gaat op de schop, zo meldt Chris Woerts in Vandaag Inside. De play-offs om het Europese ticket gaan spoedig verdwijnen.

Woerts legt uit waarom de play-offs, waaraan de nummers 5 tot en met 8 (of de nummers 6 tot en met 9, afhankelijk van de bekerwinnaar) deelnemen, gaan verdwijnen. "Die vervelende play-offs zijn de clubs een doorn in het oog", aldus de sportmarketeer.

"De clubs zijn het zat. De speeldagenkalender is te vol. Ze willen een minder lang seizoen spelen, want met de play-offs ga je door tot eind mei."

Wat ook meespeelt is dat de Eredivisie-ploegen alles op alles willen zetten om als Nederland minimaal in de top zes van de coëfficiëntenranglijst te blijven. Op die manier blijven de twee groepsfasetickets voor de Champions League gehandhaafd.

"Daarvoor heb je de zes sterkste clubs in Europa nodig", legt Woerts uit. Dus moeten de play-offs snel gaan verdwijnen als het aan de clubs ligt.

Het seizoen 2024/25 is het laatste waarin de play-offs nog gehouden worden. "Het gekke is: alle clubs zijn het er eigenlijk over eens dat je het ook dit jaar nog kan invoeren, vanwege die cruciale plek op de UEFA-ranglijst."

Woerts vindt het een 'heel goede beslissing'. "We moeten die zesde plek vasthouden, anders raken we een Champions League-plek kwijt, en dat is zonde."

Sinds 2009 wordt het laatste deelnamebewijs voor Europees voetbal in de Eredivisie verdeeld via de huidige opzet van de play-offs. Afgelopen seizoen greep Go Ahead Eagles het ticket in een uit de hand gelopen clash met FC Utrecht.

Het Europese avontuur voor Go Ahead Eagles duurde deze zomer niet lang. Al in de tweede voorronde van de Conference League werd verloren van het Noorse SK Brann.