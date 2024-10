Woede over 'totaal respectloze' actie vlak voor aftrap bij Hongarije - Nederland: 'Dit kan echt niet!'

Voorafgaand aan de Nations League-wedstrijd tussen Hongarije en Nederland werd stilgestaan bij het overlijden van Johan Neeskens. Er klinkt echter veel ontzetting over de werkelijke lengte van de minuut stilte ter nagedachtenis aan de oud-middenvelder van Ajax en FC Barcelona.

Supporters in de Puskás Aréna hadden moeite om een minuut stil te zijn. De stilte die in acht werd genomen voor Neeskens ontaardde al binnen zeventien seconden in een applaus vanaf de tribunes.

De Zwitserse scheidsrechter Lukas Fähndrich blies al na veertig seconden na het ingaan van de stilte op zijn fluit, waarna de wedstrijd begon.

Op social media klinkt onder Nederlandse fans veel verbazing en wordt gesproken over een gebrek aan respect voor Neeskens. "Wat mankeert de UEFA? Een minuut is blijkbaar al te lang tegenwoordig. Dit kan toch niet?", zo klinkt het onder supporters.