Wissel bij Feyenoord: hoorbaar gesprek met Slot verraadt aard van de blessure

Gernot Trauner heeft de wedstrijd in de 29ste speelminuut moeten staken. In het duel tussen Feyenoord en AZ in de TOTO KNVB Beker greep de verdediger naar zijn hamstring en moest hij zich vrijwel direct laten vervangen. Het is zeer slecht nieuws voor de Rotterdammers, die cruciale weken tegemoet gaan.

Na een sprint greep Trauner plots naar zijn been. Al snel werd duidelijk dat hij gewisseld moest worden en uit het korte gesprek tussen trainer Arne Slot en de verdediger werd de pijn aan de hamstring inderdaad bevestigd. “Hamstring?”, vroeg Slot aan Trauner, die direct ja knikte. Thomas Beelen was zijn vervanger.

Commentator Leo Oldenburger vreesde direct voor een vervelende blessure en benadrukte dat Feyenoord in de komende vier weken onder meer PSV en tweemaal AS Roma treft.

Lutsharel Geertruida kopt @Feyenoord vlak voor rust op voorsprong! ??#feyaz — ESPN NL (@ESPNnl) February 7, 2024

Even daarvoor kopte Trauner overigens een vrije trap van Igor Paixão binnen. De VAR constateerde na minutenlang beraad buitenspel, waardoor het doelpunt niet aan Feyenoord werd toegekend.

Aan het eind van de eerste helft zette Lutsharel Geertruida de Rotterdammers alsnog op voorsprong: 1-0 ruststand.

