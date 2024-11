Wissam Ben Yedder krijgt voorwaardelijke celstraf van twee jaar

Voormalig AS Monaco-aanvaller Wissam Ben Yedder heeft een voorwaardelijke celstraf van twee jaar opgelegd gekregen, zo maakt de rechtbank in Nice dinsdag bekend. De 34-jarige Fransman is veroordeeld voor rijden onder invloed en aanranding.

Precies vier weken geleden moest de clubloze Ben Yedder voor de rechter verschijnen in Zuid-Frankrijk. Hij werd aangeklaagd wegens rijden onder invloed, het negeren van stopsignalen van autoriteiten én aanranding in de nacht van 6 op 7 september.

De voormalig spits van onder meer AS Monaco en Sevilla is schuldig bevonden en krijgt een straf voor alle aanklachten. Hij zit al sinds 1 juli zonder club en hij is ook nog verdachte in een andere verkrachtingszaak.

Voor bovengenoemde aanklachten krijgt hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar en moet hij een boete van 5.000 euro betalen. Ook is hij een half jaar zijn rijbewijs kwijt en moet hij opdraaien voor de morele schade van het vrouwelijke slachtoffer (23 jaar) van aanranding: 5.000 euro. Bovendien moet hij 1.500 euro aan juridische kosten vergoeden.

Ben Yedder was op 6 september onder invloed van alcohol en nodigde de vrouw uit in zijn auto, zo blijkt uit onderzoek van de politie. Daar voerde hij een seksuele handeling voor haar ogen uit en maakte hij zich schuldig aan seksueel misbruik. De dame in kwestie diende onmiddellijk een klacht in bij de politie, die Ben Yedder later die nacht arresteerde.

De Franse voetballer erkende eerder al schuld in de zaak en bood zijn excuses aan bij het slachtoffer. “De heer Ben Yedder heeft spijt dat hij de oorzaak is van een dergelijke situatie”, vertelden zijn advocaten. “Hij biedt zijn oprechte excuses aan tegenover de eiser en zal zijn verantwoordelijkheid nemen voor zijn daden.”

Het is niet voor het eerst dat Ben Yedder werd aangeklaagd. Hij is ook verdachte in een zaak waarin hij wordt beschuldigd van psychisch geweld tegen zijn vrouw. Het stel is momenteel in een echtscheidingsprocedure verwikkeld. De spits wordt ook nog onderzocht door de politie voor een verkrachting in de zomer van 2023. In beide zaken erkent Ben Yedder echter geen schuld.