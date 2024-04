Wint Cole Palmer het EK voor Engeland? ‘Het is een absoluut genie’

Cole Palmer is een van de weinige lichtpuntjes bij Chelsea, dat wederom een moeizaam seizoen draait in de middenmoot van de Premier League. De aanvallende middenvelder tekende vorige week maandag tegen Everton (6-0 winst) voor maar liefst 4 doelpunten en is met 20 goals gedeeld topscorer. Alleen voormalig ploeggenoot Erling Braut Haaland wist tot dusver net zo vaak te score op het hoogste niveau in Engeland. Palmer is hot in Engeland, maar dat is lang niet altijd zo geweest.

Palmer ziet het levenslicht op 6 mei 2002 in Wythenshawe, een buitenwijk van Manchester waar ook Marcus Rashford is opgegroeid. Een erg stille en introverte jongen, zo concluderen zijn ouders Janet en Jermaine al heel snel. De jonge Palmer spreekt liever met zijn voeten en brengt bijna al zijn tijd door op parken in de buurt. Voetbal domineert al op zeer jonge leeftijd zijn leven en zijn talent wordt dan ook al snel opgemerkt door scouts.

Al op zesjarige leeftijd sluit de voetbalgekke Palmer, fan van rivaal Manchester United, zich aan bij de befaamde jeugdopleiding van Manchester City. De jeugdtrainers van the Citizens weten niet wat ze meemaken, terwijl ze toch al de nodige talenten voorbij hebben zien komen door de jaren heen. De kleine en vederlichte Palmer doet dingen met de bal die jongens die jaren ouder zijn niet kunnen en is al snel de meest besproken speler in de jeugdacademie van de blauwe club van Manchester.

Palmer was de grote ster in de jeugdopleiding van Manchester City.

Palmer is dus een begenadigd talent. Er is echter een groot probleem: het alom geprezen wonderkind uit Manchester is heel klein en maakt op fysiek gebied nauwelijks een ontwikkeling door. Dit euvel zorgt er zelfs bijna voor dat Palmer de jeugdafdeling van Manchester City voortijdig moet verlaten. Veel kenners van het jeugdvoetbal in Engeland denken dat het nooit wat wordt met de schuchtere pingeldoos, maar zijn ouders houden hoop en doen er op het gebied van voeding alles aan om de kleine Palmer een groeispurt door te laten maken.

Prijzenpakker

Manchester City geeft Palmer een tweede kans en wordt uiteindelijk beloond voor het geduld. De spelmaker maakt de zo gewenste groeispurt door, hij is nu 1.89 meter lang, en blijft de liefhebbers verbazen met zijn acties en doelpunten. Palmer doorloopt de diverse jeugdelftallen met gemak en verovert de ene naar de andere prijs. Als aanvoerder van het Onder 18-elftal staat hij met de Youth League Cup in zijn handen en als speler van Manchester City Onder 21 wordt de ambitieuze Palmer 2 keer op rij kampioen.

Guardiola

Palmer groeit ook bij Engeland Onder 21 uit tot een onmisbare schakel op het middenveld en het is slechts een kwestie van tijd voordat Pep Guardiola hem laat meetrainen met het eerste elftal van Manchester City. De jongeling houdt zich knap staande tussen de grote sterren en op 30 september 2020 wordt zijn grote droom werkelijkheid: debuteren in de hoofdmacht. Manchester City wint in achtste finale van de EFL Cup met 0-3 van Burnley en Palmer levert een verdienstelijk optreden af links op het middenveld. Guardiola laat hem dan ook 90 minuten staan.

De eerste Champions League-goal van Palmer in september 2021.

Onder meer routinier Ilkay Gündogan is lovend over de nog piepjonge Palmer en de vergelijking met de eveneens zeer getalenteerde Phil Foden wordt snel gemaakt. De EFL Cup is de rijzende ster uit Wythenshawe gunstig gezind, want in het tweede bekertoernooi van Engeland tekent hij voor zijn eerste doelpunt, in september 2021. Een maand later volgt Palmer's eerste goal in de Champions League. Enkele maanden later luistert Cold Palmer, een bijnaam vanwege zijn doorgaans koele manier van juichen, zijn debuut in de FA Cup op met een treffer.

Toch geen doorbraak

De wereld lijkt aan de voeten van Palmer te liggen, maar helaas voor hem is de realiteit anders. Waar de twee jaar oudere Foden floreert onder Guardiola, daar is voor zijn collega-middenvelder slechts een bijrol weggelegd. De Spaanse en kleurrijke manager is grenzeloos ambitieus en wil de wereld veroveren met zijn team. Daarbij geeft Pep de voorkeur aan gearriveerde vedetten die van hem een succesvolle manager maken. Palmer is vooral invaller en komt in 3 jaar tijd tot slechts 41 optredens.

De linkspoot die graag vanaf rechts naar binnen trekt om op doel te schieten maakt halverwege 2023 de balans op. Een vaste plaats bij Manchester City zit er niet in en Chelsea, dat net als twaalfde is geëindigd in de Premier League, komt met een zeer aantrekkelijk aanbod én een zevenjarig contract. Palmer overlegt uitvoerig met zijn familie en hakt dan de knoop door: West-Londen wordt zijn nieuwe werkomgeving. De verbazing is behoorlijk groot in Engelse voetbalkringen, want waarom zou je de treble-winnaar inruilen voor het ver weggezakte Chelsea?

Palmer brak onder Guardiola toch niet definitief door.

Nieuwe start

Palmer geeft daar zelf het antwoord op in de Engelse media. "Ik wilde elke week spelen en koos daarom voor Chelsea", aldus de jonge Engelsman in gesprek met. "Ik wilde gewoon laten zien wat ik in mijn mars heb als voetballer. Het was een heel moeilijke beslissing om City te verlaten, want ik was sinds mijn zesde verbonden aan de club. Maar ik vond het nodig om te vertrekken, om zo elders een nieuwe uitdaging aan te gaan als speler."

Uiteraard is ook Guardiola gevraagd om uitleg omtrent het vertrek van Palmer, een transfer die Manchester City omgerekend 47 miljoen euro opleverde vorig jaar zomer. "Na twee of drie seizoenen wilde hij, en dat is logisch, meer speeltijd. En dat begrijp ik volledig. Als Palmer de minuten had gemaakt die ik vanaf het begin aan Phil (Foden, red.) had gegeven, zou Cole Palmer hier nog zijn. Maar ik heb ze niet aan hem gegeven, maar aan Bernardo Silva en Riyad Mahrez. En dat is uiteindelijk mijn verantwoordelijkheid."

EURO 2024

Palmer blinkt bijna wekelijks uit in de Premier League, waardoor veel mensen hem dolgraag naar het aankomende EK in Duitsland zien gaan. Bondscoach Gareth Southgate laat hem in november debuteren en de spelmaker staat inmiddels op 35 minuten in het shirt van. Palmer mist in maart wel de oefeninterland tegen Brazilië vanwege een blessure, terwijl hij in de ontmoeting met België 90 minuten op de bank blijft zitten. In Engeland bestaat hierdoor twijfel of de ster van Chelsea überhaupt een rol van betekenis gaat spelen op EURO 2024, dat voor de Engelsen op 16 juni begint met een groepsduel met Servië.

Palmer maakte in november zijn debuut voor de Engelse ploeg.

Daarbij wordt in Engelse voetbalkringen gewezen op het feit dat Southgate niet te boek staat als een coach die aanvallend gezien veel risico's wenst te nemen en doorgaans vertrouwt op de gevestigde namen. Harry Kane, Jude Bellingham en Phil Foden lijken zekerheidjes te zijn voor de Engelse bondscoach. Marcus Rashford en Jack Grealish zijn al enige tijd gevestigde namen in de Premier League, maar in de nationale ploeg heeft het duo die status niet. Een plek op de bank of het ontbreken in de definitieve EK-selectie is volgens de pers in Engeland zeker geen gekke gedachte.

'Palmer kan het EK winnen voor Engeland'

Southgate is daarnaast een bewonderaar van Bukayo Saka, terwijl ook Jarrod Bowen, James Maddison en Anthony Gordon op de deur kloppen van de bondscoach. Een basisplaats is dus allesbehalve zeker voor Palmer op het EK. Joe Cole, met 56 interlands achter zijn naam, zo het echter wel weten. "Een speler van die kwaliteit moet gewoon mee", zei de voormalig middenvelder tegen. "Het zijn de technische spelers die voor ons het EK kunnen winnen. Ze moeten allemaal worden geselecteerd en speeltijd krijgen. Palmer is een topspeler en een absoluut genie."