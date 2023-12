Wint Ajax op weg naar de top in de Eredivisie ook van Sparta Rotterdam?

Ajax is onder interim-trainer John van 't Schip opgeklommen naar de subtop van de Eredivisie. De Amsterdammers willen de sterke reeks in competitieverband zaterdag verlengen met een overwinning op Sparta Rotterdam. De aftrap van de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA is om 18:45 uur.

Ajax heeft een goede week achter de rug. Tegen NEC werd met 1-2 gewonnen en het restant van de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-3) werd zonder kleerscheuren doorgekomen. Sparta won vorige week met 0-1 van Heracles Almelo en staat in punten (21) gelijk met Ajax. Het belooft dus een interessant duel te worden in Amsterdam.

