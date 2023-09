Wim Kieft tempert lofzang en zou Ajacied niet opstellen: ‘Gaat wat te ver’

Zaterdag, 23 september 2023 om 07:07 • Wessel Antes

Wim Kieft heeft zich vermaakt tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Olympique Marseille (3-3). De Amsterdamse analist laat in zijn wekelijkse column in De Telegraaf optekenen dat het duel niet goed was, maar wel attractief. Kieft vindt dat trainer Maurice Steijn logische keuzes heeft gemaakt in zijn as door veelal Nederlandse jongens op te stellen die weten waar Ajax voor staat. De voormalig topspits vindt het echter te snel gaan om Silvano Vos daar komende zondag tegen Feyenoord al aan toe te voegen als controleur.

Waar zomeraanwinst Benjamin Tahirovic mocht starten in het duel met Marseille, kwam Vos na rust in de ploeg voor de teleurstellende Bosnisch international. “Een slimme zet”, oordeelt Kieft. “Want dat ziet het Ajax-publiek graag. Zulke spelers hebben meer krediet. Zeker meer dan de aankopen van Sven Mislintat, omdat die echt niet veel beter zijn dan Vos.” Kieft zag dat Vos afgelopen donderdag zorgde voor een hoogst opmerkelijk moment in de Johan Cruijff ArenA.

“De middenvelder kreeg zelfs een staande ovatie van het publiek nadat de scheidsrechter hem met een rode kaart had weggestuurd, terwijl hij Ajax en het team daarmee zeer dupeerde”, aldus Kieft, die wel van mening is dat Vos verder kan terugkijken op een goed Europees debuut namens Ajax. “Daarvoor speelde Vos als invaller een aardige wedstrijd. Hij bezit de potentie om in de toekomst uit te groeien tot een goede voetballer.” Kieft plaatst echter een kraakheldere kanttekening.

“Daar zal trouwens nog wel enige tijd overheen gaan”, concludeert hij. “Hoe jong hij ook is met 18 jaar: het mag je niet overkomen dat je als invaller in een half uurtje twee gele kaarten en dus rood krijgt. Zelfs niet als de eerste kaart volledig onterecht is gegeven. Om met Vos als achttienjarige defensieve middenvelder en Hato als zeventienjarige centrale verdediger tegen Feyenoord te spelen, gaat wat te ver”, zo stelt Kieft, die de Rotterdammers als favoriet ziet. “Over de Klassieker wordt het ene na het andere cliché uitgespuugd. Ajax-Feyenoord is een wedstrijd op zich, waar andere krachten spelen, andere zaken om de hoek komen kijken en meer van dat soort onzin. Uiteindelijk draait het om kwaliteit en dat betekent dat Ajax moet vrezen voor Feyenoord.”