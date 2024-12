Wim Kieft over Farioli: 'Ik hoop altijd dat iemand dan tegen hem zegt: 'Nee, flikker op'"

Wim Kieft snapt niets van de keuze van Francesco Farioli om Wout Weghorst al na ruim een uur spelen naar de kant te halen. Dat deed de Ajax-trainer zondag in de wedstrijd tegen NEC, op het moment dat Weghorst al twee keer had gescoord. De spits zelf was ook niet gediend van de wissel.

Ajax stond op een 1-2 voorsprong toen Weghorst zondag in de 68ste minuut naar de kant werd gehaald door Farioli. Weghorst was verantwoordelijk voor beide goals van Ajax. De spits was zichtbaar geïrriteerd toen hij het veld moest verlaten ten koste van Chuba Akpom.

“Als trainer begrijp je er ook niks van als je in de 68ste minuut Weghorst gaat wisselen, terwijl die twee goals heeft gemaakt”, aldus Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Je weet dat als je als spits twee goals hebt gemaakt, en je krijgt er een op je schouder, dan vliegt die er ook in. Dat vond ik echt onbegrijpelijk. “

“Als spits ben je toch met die doelpuntjes bezig. En je vertrouwen is natuurlijk enorm op zulke momenten. Dan hoop ik eigenlijk altijd als zo iemand naar die bank loopt en de trainer wil hem een hand geven, dat hij zegt: ‘Nee, flikker op’.”

Zelf kwam Weghorst zondag na de wedstrijd bij ESPN al met een reactie op de wissel. "Als ik trainer was en mijn spits stond na 65 minuten met twee goals achter zijn naam op het veld, dan zou ik hem nooit wisselen”, zei de 32-jarige aanvalsleider.

Die keuze van Farioli zorgde voor onbegrip bij de aanvaller. "Ik begrijp het niet, maar het is zijn keuze, zijn filosofie, zijn tactiek en hetgeen waarin hij gelooft. Een spits vindt het lekker om negentig minuten te spelen en ik vind het lekker om af en toe in het rood te gaan, mezelf even pijn te doen."

"Dat zijn dingen die ik mijn hele carrière lang al heb gedaan. En die mis ik soms. Dit is nieuw voor mij.” Ondanks het verschil in inzicht wilde Weghorst allerminst spreken van een conflict met Farioli. "Onze filosofieën hoeven niet overeen te komen. Het gaat erom wat in het belang van Ajax is, wat het beste is en wat werkt. Tot dusver werkt het, want we winnen de wedstrijden en verschillende spelers zijn daarin succesvol."