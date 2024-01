Wim Kieft: ‘Ik vond hem echt ergerlijk slecht. Hij is het een beetje kwijt’

Wim Kieft vond Johan Bakayoko ‘ergerlijk slecht’ spelen op bezoek bij FC Utrecht (1-1). Dat vertelt de analist bij Veronica Offside. De twintigjarige buitenspeler van PSV is het ‘een beetje kwijt’ volgens Kieft. “Ik vond hem heel matig.”

“Ik begreep Luuk de Jong wel, hoor”, begint Kieft in het praatprogramma. “Hij was boos op Bakayoko, en die vond ik echt ergerlijk slecht. Hij maakte die goal wel... Het hoort ook een beetje bij zo’n jongen die heel veel complimenten krijgt en hij is natuurlijk jong, maar hij is het wel een beetje kwijt.”

“Het is zeker een goede speler, maar PSV heeft er nog twee die goed zijn op die positie. Ik vond Bakayoko heel matig spelen”, aldus Kieft, die net als Dick Advocaat wel te spreken is over Othmane Boussaid, die de 1-0 voor zijn rekening nam.

“Een leuke wedstrijd”, zegt Advocaat over het duel in de Domstad. “Het was een prachtige goal ook, hè? Van FC Utrecht. Boussaid kan goed voetballen. Sommigen hebben nog twijfels over hem, maar ik vind het een goede speler.” Kieft is het daarmee eens. “Dat vind ik ook een goede voetballer.”

“Die Deense jongen (Oscar Frauolo, red.) op het middenveld van FC Utrecht was ook uitstekend”, vervolgt Advocaat. “Ik vond die twee achterin (Nick Viergever en Mike van der Hoorn, red.) ook goed spelen”, vervolgt Advocaat, die Van der Hoorn wel een fout zag maken in de tweede helft. De mandekker verspeelde de bal opzichtig, waarna Hirving Lozano de onderkant van de lat raakte.

De mannen aan tafel waren te spreken over de instelling van FC Utrecht. “Die duels waren ouderwets, man. Heerlijk”, zegt Jan Boskamp. “Ik schrok wel van hoe agressief FC Utrecht was. PSV schrok zich ook een beroerte. Het was lang geleden dat FC Utrecht dat gedaan had.”

PSV kon het record van meeste competitieoverwinningen op een rij pakken op bezoek in Stadion Galgenwaard, maar deed dat niet en moest dus genoegen nemen met een evenaring van het record. “Je kan daar die spelers van FC Utrecht ook een beetje mee motiveren”, zegt Kieft over het record dat PSV kon pakken. “Zo van: we gaan er geen galavoorstelling van maken.”

