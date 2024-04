Willy van de Kerkhof noemt 2 spelers van Ajax die hij graag bij PSV zou zien

PSV telt af naar de 25ste landstitel uit de clubgeschiedenis en dus kan het vizier al voorzichtig op de selectie van komend seizoen worden gericht. Clubiconen René en Willy van de Kerkhof adviseren technisch directeur Earnest Stewart om twee PSV’ers absoluut te behouden.

Door het historische seizoen dat de Eindhovenaren doormaken staan meerdere bepalende spelers er goed op bij verschillende Europese (top)clubs. Stewart staat voor een bewogen transferzomer. In de ogen van de broertjes Van de Kerkhof moet de technisch directeur er alles aan doen om Sergiño Dest definitief in te lijven.

De vleugelverdediger maakt dit seizoen op huurbasis grote indruk in de ploeg van trainer Peter Bosz. PSV heeft de optie om Dest komende zomer voor tien miljoen euro definitief over te nemen van FC Barcelona, al is het nog niet duidelijk of de Amerikaans international een langer verblijf in Eindhoven zelf ook ziet zitten.

“Dest is al wekenlang de uitblinker", zegt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "PSV moet echt alles doen om hem te behouden. En Tillman ook.” Wat betreft Johan Bakayoko ligt dat anders, al komt dat vooral door de bedragen die voor hem worden genoemd.

"Als hij echt zestig miljoen opbrengt dan gaat er een strik omheen", zegt René over Bakayoko. Waarop Willy toevoegt: “In een doos met schuimrubber eromheen zodat er niks mee gebeurt. En dan brengen we hem zelf weg.”

De verwachting is dat PSV zich na dit seizoen zelf ook op de transfermarkt gaat roeren. Zo werden de Eindhovenaren al serieus in verband gebracht met FC Utrecht-middenvelder Ryan Flamingo.

René krijgt in de podcast de vraag of er nog spelers van Ajax zijn die hij graag bij PSV zou zien. “Haha, volgende vraag. Nee, ik zou er geen van Ajax willen.” Willy staat daar echter anders in: “Taylor vind ik geen verkeerde. En die Kaplan misschien, maar meer ook niet.”

