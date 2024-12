Willem van Hanegem ziet dissonant bij Feyenoord tegen PSV: ‘Zijn zwakste wedstrijd van het seizoen’

Willem van Hanegem baalt van de 3-0 nederlaag van Feyenoord op bezoek bij PSV, zo laat de clubicoon blijken in zijn wekelijkse column namens het Algemeen Dagblad. De kritische Zeeuw is vooral ontevreden over het middenveld van zijn club.

“Feyenoord was erg zwak”, concludeert Van Hanegem. “Geen idee in balbezit en ook geen idee als ze de bal niet hadden.”

De Kromme weet goed waar het misging bij Feyenoord. “Het lag vooral aan het middenveld. Quinten Timber speelde zijn zwakste wedstrijd van het seizoen, Antoni Milambo schatte vrijwel elke situatie verkeerd in en Ramiz Zerrouki doet alles in een tempo van niks.”

Van Hanegem ziet een zorgwekkende ontwikkeling bij het Feyenoord van trainer Brian Priske. “Als Feyenoord gaat wisselen, dan wordt het keer op keer minder. Ook in Eindhoven kreeg het elftal geen duw in de rug door spelers die invielen.”

Van Hanegem kijkt jaloers naar de luxe bank van PSV. “Feyenoord heeft die weelde niet. En tot overmaat van ramp voor Brian Priske lag Anis Hadj Moussa aan de ketting bij Mauro Júnior, terwijl die Algerijn al wekenlang iedereen voorbij flitst of ze er niet staan.”

Normaliter is Van Hanegem groot fan van Hadj Moussa, die simpelweg niet wist te leveren in Eindhoven. Door de nederlaag van zondag staat Feyenoord momenteel op de vierde plaats in de Eredivisie.

Na de winterstop beginnen de Rotterdammers met een thuiswedstrijd tegen nummer drie FC Utrecht. Het gat met de Domstedelingen bedraagt slechts één punt.