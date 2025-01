Willem II-aanvoerder Schouten is woedend op eigen ploeg: 'Een schande, veel te kinderlijk'

Erik Schouten is bepaald niet te spreken over de tweede helft van Willem II tegen FC Twente. De aanvoerder van de Tilburgers zag hoe zijn ploeg na een 2-2 ruststand compleet vermorzeld werd in het tweede bedrijf: 6-2.

De eerste helft vertoonde nog veel kenmerken van een pingpongwedstrijd. Het publiek in de Grolsch Veste zag Sem Steijn twee van zijn drie treffers maken in de eerste 45 minuten, maar twee keer maakte Willem II ook gelijk.

Het Tilburgse verzet werd in die tweede 45 minuten echter genadeloos gebroken. Na een vervelende handsstrafschop kon de ploeg van Peter Maes het niet meer opbrengen en liet Willem II het compleet lopen.

Via weer Steijn, Ricky van Wolfswinkel, Michal Sadílek en Carel Eiting werd het een forse afstraffing en moest doelman Thomas Didillon-Hödl zes keer de bal uit zijn netje vissen. Schouten kookte na afloop van de wedstrijd over.

"Je komt goed terug in de wedstrijd, maar door twee kutgoals kom je met 4-2 achter. En in het laatste halfuur, na die 4-2, lopen we niet meer mee, praten we niet meer... Dat vind ik gewoon een schande", aldus de woeste aanvoerder bij ESPN.

"Dat doet me het meest zeer, dat we het zo laten lopen. Als we niet meer praten en niet meer meelopen, dan wordt elke lange bal gevaarlijk. Het is veel te kinderlijk. Laten we even rustig nadenken in de kleedkamer en dan op naar volgende week", besluit hij.