‘Wild gerucht uit Turkije: Ajax praat met voormalig publiekslieveling van PSV’

Woensdag, 6 december 2023 om 18:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:56

Ajax is in gesprek met Angeliño, zo beweert het Turkse OdaTV. De linkervleugelverdediger wordt dit seizoen door RB Leipzig op huurbasis gestald bij Galatasaray, maar maakt in de Turkse hoofdstad weinig indruk. Hij zou in de winterstop al mogen vertrekken.

Afgelopen zomer werd Angeliño met hoge verwachtingen naar Galatasaray gehaald. De Turkse topclub betaalde een huursom van twee miljoen euro en bedong tevens een koopoptie van zes miljoen euro. Een half jaar later lijkt het huwelijk echter alweer te stranden.

De 26-jarige linksback, waarvan verwacht werd dat hij de perfecte tandem zou vormen met spits Mauro Icardi, verscheen slechts zeven keer aan de aftrap van een competitieduel. Eén keer kwam hij als invaller binnen de lijnen.

OdaTV beweert dat Angeliño dusdanig ontevreden is over zijn huidige rol binnen de selectie dat hij in de winterstop wil vertrekken. De manager van de Spanjaard zou contact hebben gezocht met Ajax, zo zijn de geluiden.

Mochten alle partijen het met elkaar eens zien te worden, dan wordt niet uitgesloten dat Angeliño deze winter al bij Ajax tekent. Het is niet bekend of het om een huurdeal gaat of een permanente overname. De verdediger ligt nog tot de zomer vast bij Leipzig.

Uitzichtloze situatie

Galatasaray sprak een verplichte optie tot koop af met Leipzig wanneer Angeliño twintig wedstrijden voor de club zou hebben gespeeld. Momenteel staat de teller op achttien optredens, waarin hij eenmaal trefzeker was en eenmaal aangever.

De Turken hebben volgens BILD al aangeklopt bij Leipzig om over nieuwe voorwaarden te onderhandelen. Dat leidde echter nog niet tot het gewenste resultaat, daar die Roten Bullen willen vasthouden aan de nu geldende voorwaarden.

Angeliño werd in Nederland vooral bekend van zijn periodes bij NAC Breda en PSV. De Bredanaars huurden hem in 2017 van Manchester City, waarna hij een jaar later voor ruim vijf miljoen euro de overstap maakte naar het Philips Stadion.

Publiekslieveling

Angeliño speelde dat seizoen nagenoeg alle wedstrijden in de competitie en de Champions League en groeide, mede door zijn aanvallende speelstijl, uit tot een van de grote publiekslievelingen bij PSV.

Hij eindigde het seizoen 2018/19 met negen assists en een doelpunt en werd mede daardoor verkozen tot Talent van het Jaar in de Eredivisie. City besloot hem daarop middels een terugkoopclausule terug te kopen voor twaalf miljoen euro.