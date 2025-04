Jurriën Timber is een van de meest veelzijdige verdedigers van zijn generatie. De 23-jarige Oranje-international speelt bij Arsenal als back en centrale verdediger, en maakt indruk met zijn rust aan de bal, slimme timing en explosiviteit. Wil jij Timber live aan het werk zien in de Premier League of Champions League? Grijp dan nu je kans en bestel je tickets voor de volgende wedstrijden van Arsenal! Klik hier om direct naar de ticketshop te gaan.

Waarom Timber zo’n bijzondere speler is

Timber blinkt uit in zijn combinatie van snelheid, voetballend vermogen en intelligentie. Hij is snel, wendbaar en comfortabel aan de bal, waardoor hij zowel verdedigend als in de opbouw van enorme waarde is voor Arsenal.

Van Utrecht via Ajax naar Noord-Londen

Geboren in Utrecht, opgeleid bij Ajax: Timber groeide via de Amsterdamse jeugdopleiding uit tot basisspeler en werd twee keer landskampioen met de club. In 2022 werd hij uitgeroepen tot Nederlands voetballer van het jaar. In de zomer van 2023 volgde de overstap naar Arsenal, waar hij zich snel bewees als een belangrijke schakel achterin.

De prijzen tot nu toe

Timber heeft al de nodige prijzen op zijn naam staan: twee keer Nederlands kampioen (2020/21, 2021/22), KNVB Beker-winnaar (2020/21) en Engels Supercup-winnaar met Arsenal (2023/24) Met een contract tot 2028 is de verwachting dat daar nog veel meer bij gaat komen.

Ook bij Oranje een vaste waarde

Met 18 interlands voor het Nederlands elftal is Timber ook op het internationale podium geen onbekende. Zijn veelzijdigheid maakt hem een belangrijke speler voor bondscoach Ronald Koeman richting het komende WK.

Wil jij Timber live zien schitteren bij Arsenal?

Ben jij fan van verdedigers die niet alleen kunnen verdedigen, maar ook het spel kunnen maken? Dan wil je Jurriën Timber live in actie zien in het Emirates Stadium of tijdens een Europese topwedstrijd. Bestel nu je tickets en beleef het zelf van dichtbij. Klik hier om je plek veilig te stellen!