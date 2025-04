Wil je Gakpo live zien bij Liverpool? Scoor nu je tickets!

Cody Gakpo is een van de vele Nederlandse sterren in de Premier League. De 25-jarige aanvaller van Liverpool heeft zich de afgelopen jaren opgewerkt van PSV-talent tot vaste waarde bijthe Redsen het Nederlands elftal. Met zijn techniek, kracht en neus voor de goal maakt hij het verschil op het hoogste niveau. Wil jij deze topspeler live in actie zien? Grijp je kans enklik hierom je tickets te bestellen voor de aankomende wedstrijden van Liverpool!

Wat maakt hem zo goed?

Gakpo is een nachtmerrie voor elke verdediger. Hij is snel, sterk en heeft een geweldig schot. Vanaf links snijdt hij naar binnen en krult de bal zo in de verre hoek. Of het nou in de Premier League is of op een EK, Gakpo is altijd dreigend.

Van Eindhoven naar Liverpool

Geboren en getogen in Eindhoven begon hij zijn loopbaan bij PSV. Daar doorliep hij de hele jeugdopleiding en brak hij door in het eerste elftal. In januari 2023 maakte hij de overstap naar Liverpool, waar het even duurde voor Gakpo een vaste kracht werd. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een van de sterkhouders bij de Engelse topclub.

De prijzenkast van Gakpo

Bij PSV won hij onder meer een landstitel, twee KNVB Bekers en twee keer de Johan Cruijff Schaal. In zijn eerste volledige seizoen bij Liverpool pakte hij meteen de League Cup. En dan is er nog zijn indrukwekkende rol bij het Nederlands elftal, waarin hij inmiddels al 15 keer scoorde in 38 interlands.

Internationale doorbraak

Gakpo liet op het EK 2024 weer zien wat hij in huis heeft. Met drie goals werd hij topscorer van het toernooi, maar dat was geen verrassing meer. Zijn echte doorbraak kwam al op het WK in 2022, waar hij in elke groepswedstrijd scoorde. Met drie goals loodste hij Oranje naar de volgende ronde.

Wat brengt de toekomst?

Met een contract tot 2028 en een marktwaarde van 70 miljoen euro ligt de toekomst van Gakpo nog volledig open. Bij Liverpool wordt hij beschouwd als een sleutelspeler voor de komende jaren. En ook in Oranje lijkt hij voorlopig niet meer weg te denken uit de basiself.

