Wijnaldum krijgt bijval: ‘Hij gaat daarheen voor het geld, niet voor de idealen’

Dinsdag, 12 september 2023 om 13:10 • Bart DHanis • Laatste update: 13:41

Rob Jansen heeft hard uitgehaald naar de gang van zaken rondom het voetbal in Saudi-Arabië. In de podcast KieftJansenEgmondGijp gaat de Nederlandse zaakwaarnemer samen met René van der Gijp in op de transfer van Georginio Wijnaldum, die onlangs de overstap maakte naar het Saudi-Arabische Al-Ettifaq.

“Wijnaldum gaat puur voor het geld. Daar kan je wat van vinden en zeggen: 'Ik had het niet gedaan', maar niemand die dat zegt heeft zelf voor die keuze gestaan”, vertelt Jansen stellig. Van der Gijp heeft echter vragen bij de transfer van Wijnaldum. “Hij heeft zich altijd zogenaamd ingezet voor minderheden en je bent zo bezig met gelijkheid. Als je dan daar gaat voetballen, wat moet je dan nog?”

De zaakwaarnemer, met onder anderen Dirk Kuyt, Edwin van der Sar en Lutsharel Geertruida in zijn portefeuille, gaat verder en verwacht dat het voetbal in Saudi-Arabië nooit populair zal worden. “Het land Saudi-Arabië is vreselijk. De competitie is doorgestoken kaart en de FIFA is corrupt met ze. Die competitie wordt nooit wat, al halen ze vijfhonderd spelers.” Jansen denkt zelfs dat Saudi-Arabië de grote aankopen alleen doet om het WK van 2034 naar het land halen. “Ze krijgen het WK in 2034 en daarna is het toneelstuk afgesloten. Dan hebben ze het speelgoed één keer gehad en daarna is het een uittocht van spelers.”

Toch vindt de Hagenees dat er soms met hypocrisie naar Saudi-Arabië gekeken wordt. “Saudi-Arabië is verschrikkelijk, maar we gingen ook voetballen in Rusland en China. Weet je wat daar al sinds jaar en dag aan de hand is?” Jansen vindt dan ook niet dat de uitingen van Wijnaldum ongeloofwaardig zijn. “Het standpunt dat Wijnaldum inneemt met betrekking tot racisme staat los hiervan. Hij gaat daarheen voor het geld, niet voor de competitie of de stranden.”