Wijnaldum: ‘Ik wilde heel graag naar Feyenoord, maar niet zoveel inleveren’

Georginio Wijnaldum wilde ‘heel graag terug naar Feyenoord’ afgelopen zomer, zo citeert Mikos Gouka hem in een bericht op X. De journalist van het Algemeen Dagblad plaatst een foto van Wijnaldum bij het bericht, waarop hij zichtbaar een interview geeft aan ESPN.

Wijnaldum moest afgelopen zomer het veld ruimen bij Paris Saint-Germain. Uiteindelijk verkaste hij pas op 2 september naar Al-Ettifaq. De Saudi-Arabische club betaalde acht miljoen euro voor zijn diensten.

Wijnaldum: Ik had in de zomer heel graag naar Feyenoord gewild maar PSG vroeg tien miljoen euro. En dan mijn salaris nog. Het was vrijwel onmogelijk. Alleen met heel veel inleveren misschien, dat wilde ik niet. Er waren niet veel opties verder. #Feyenoord #Oranje pic.twitter.com/FnejwwJSWE — Mikos Gouka (@MikosGouka) March 19, 2024

De middenvelder geeft toe dat hij afgelopen zomer graag naar Feyenoord was teruggekeerd. Hij speelde tussen 2007 en 2011 al in de hoofdmacht van de Rotterdammers.

“Ik had in de zomer heel graag terug naar Feyenoord gewild, maar PSG vroeg tien miljoen euro…”, citeert Gouka het interview van Wijnaldum.

“Daarnaast was er ook nog mijn salaris. Dat maakte het vrijwel onmogelijk. Het kon alleen als ik heel veel zou inleveren en dat wilde ik niet. Verder waren er niet veel opties”, besluit de 33-jarige Rotterdammer.

Uiteindelijk liet Wijnaldum zijn jeugdliefde links liggen voor een avontuur in het Midden-Oosten. Bij Al-Ettifaq werd hij ploeggenoot van Jordan Henderson., Laatstgenoemde kreeg woestijnspijt en vertrok afgelopen winter naar Ajax.

Wijnaldum heeft geen last van spijt en speelde tot dusver bijna alle mogelijke duels voor zijn nieuwe club. In 19 competitieduels wist hij 6 doelpunten te maken en 2 assists te leveren. Die cijfers waren voldoende voor bondscoach Ronald Koeman om hem bij de Oranje-selectie te halen.

