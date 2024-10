Westerveld en Cziommer clashen live in uitzending: ‘Ik denk dat jij te veel gedronken hebt’

Sander Westerveld is, in tegenstelling tot Simon Cziommer, van mening dat Tosin Adarabioyo in de eerste helft van Liverpool - Chelsea (2-1) een rode kaart had moeten ontvangen. In de uitzending van Viaplay kan Westerveld zich dan ook totaal niet vinden in de mening van zijn collega’s. “Ik denk dat jij bij de brunch te veel gedronken hebt”, aldus Westerveld tegen Cziommer.

In de zesde minuut van de wedstrijd lijdt Chelsea diep op de helft van Liverpool balverlies, waarna Mohamed Salah een diepe bal verstuurt naar Diogo Jota. De Portugees leek richting het doel te kunnen, ware het niet dat hij door Tosin tegen het gras werd gewerkt. Arbiter John Brooks bestrafte de Chelsea-verdediger met een gele kaart.

Cziommer laat in de studio bij Viaplay tijdens de rustanalyse weten zich te kunnen vinden in die beslissing. “Dit is gewoon een terechte gele kaart”, luidt zijn oordeel. “De bal draait ook nog wat naar buiten en Levi Colwill loopt er ook nog naast. Het is veel minder gevaarlijk dan die van William Saliba”, krijgt hij bijval van Frank de Boer.

Saliba werd zaterdag tijdens Bournemouth - Arsenal (2-0) met een directe rode kaart van het veld gestuurd, nadat hij Evanilson een vrije doortocht naar het doel ontnam. “Die bal draait juist naar het midden en die andere centrale verdediger staat daar echt op twintig meter afstand”, duidt De Boer het verschil met de situatie bij Liverpool.

“Scheidsrechters kijken toch ook wedstrijden. Dit is exact hetzelfde moment als gisteren (zaterdag, red.) bij Bournemouth - Arsenal”, zo luidt de contrasterende mening van Westerveld. “Ik hoorde dat Simon (Cziommer, red.) het geen rode kaart vond? Ik denk dat jij bij de brunch te veel gedronken hebt”, aldus een gefrustreerde Westerveld.

“Zelfs een Chelsea-supporter vindt dit een rode kaart”, gaat hij keihard verder. “Wat kun je hier nou voor reden geven dat het geen rode kaart is? Het is de laatste man, hij wordt vastgehouden, dus is het een rode kaart. Duidelijker kan het niet toch?”

“De bal draait niet naar het doel toe, Sander”, reageert Cziommer in de studio. “Ik weet dat je heel graag wil dat het rood is, maar het is geen rode kaart”, doelt hij op het verleden van Westerveld bij Liverpool. De inmiddels 49-jarige ex-prof keepte tussen 1999 en 2001 75 wedstrijden voor the Reds.