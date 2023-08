West Ham-fans komen nu al met ludiek nummer over Kudus en Álvarez

Maandag, 28 augustus 2023 om 06:58 • Laatste update: 08:52

Fans van West Ham United hebben Edson Álvarez en Mohammed Kudus welkom geheten. Dat deden zij via een nummer voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (1-3 winst). Ook is in het liedje een hoofdrol weggelegd voor technisch directeur Tim Steidten. "Tim Steidten, went to Dam (Amsterdam, red.), smoked some Marijuana, came back home with Alvarez and a superstar from Ghana", luidt de tekst.

“Tim Steidten, went to Dam, smoked some Marijuana, came back home with Alvarez and a superstar from Ghana.”?? pic.twitter.com/GZCLxkGLPi — West Ham Football (@westhamfootball) August 26, 2023

Steidten reisde eerst af naar Amsterdam om te onderhandelen over Álvarez en verscheen later in Bulgarije voor Kudus, toen Ajax op bezoek ging bij Ludogorets voor de play-offs van de Europa League. Álvarez maakte tegen Brighton zijn basisdebuut en deed ruim tachtig minuten mee. Op slag van rust ontving hij een gele kaart. Verwacht wordt dat Kudus ook snel inzetbaar zal zijn voor the Hammers.