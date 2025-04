Wesley Sneijder trekt opvallende conclusie na 3-0 zege van Arsenal op Real Madrid: 'Er was geen betere vanavond'

Arsenal boekte dinsdagavond een zeer overtuigende zege op Real Madrid in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League: 3-0. Toch waren de Londenaren niet per se beter dan Real Madrid, vindt Wesley Sneijder.

Declan Rice was dinsdag de grote man in het Emirates Stadium. Met twee waanzinnige vrije trappen zette hij Arsenal op een 2-0 voorsprong. Mikel Merino tekende even later voor de eindstand: 3-0.

Volgende week woensdag volgt de return in Madrid. Daarbij moet Real Madrid dus een achterstand van drie goals zien goed te maken.

Na afloop van de wedstrijd krijgt Marco van Basten bij Ziggo Sport de vraag of hij erin gelooft dat Real Madrid het nog gaat halen. “Ik denk dat 3-0 een hoop is, en Arsenal een ploeg is die kan verdedigen en counteren. Het zal niet makkelijk worden, maar ik denk dat dit net even te lastig wordt”, voorspelt Van Basten.

Wesley Sneijder, ook aanwezig in de studio, weet dat deze nederlaag enorm veel pijn zal doen bij zijn voormalige club. “En zeker door de manier waarop”, aldus de voormalig middenvelder.

“Je bent niet echt heel veel minder geweest dan Arsenal. Je komt eigenlijk 2-0 achter door twee geweldige vrije trappen. Dat is zuur. Ben je nou helemaal weggespeeld, dan heb je vrede met die 3-0 en ga je er volgende week alles aan doen. Maar er was geen betere vanavond. Het was allebei niet veel”, aldus Sneijder.

Real Madrid zal het tijdens de return volgende week overigens zonder Eduardo Camavinga moeten stellen. De middenvelder kreeg vlak voor tijd zijn tweede gele kaart en dus rood.