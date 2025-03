Wesley Sneijder: 'Nu ga ik iets heel geks zeggen, maar ik zeg het toch...'

Wesley Sneijder is enorm onder de indruk van Hugo Ekitiké. De Franse aanvaller neemt het donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA met Eintracht Frankfurt op tegen Ajax, en volgens Sneijder is de Ajax-defensie gewaarschuwd.

In de voorbeschouwing op het heenduel in de achtste finale van de Europa League gaat het op Ziggo Sport onder meer over Ekitiké, een 22-jarige aanvaller van Frankfurt. “Het is gewoon een goede speler”, begint Theo Janssen.

“Aan alles zie je dat die jongen klaar is om op een hoog niveau mee te komen. Hij is technisch vaardig, sterk… Gewoon een prima speler.”

“Maar het voordeel voor hem is dat hij spelers om zich heen heeft die hem klaar voor de goal zetten. Dat heeft hij wel nodig. Het ziet er allemaal een beetje houterig uit, maar het is gewoon wel een goede speler. Maar daar hebben ze er meer van”, aldus Janssen.

Sneijder is veel meer onder de indruk van Ekitiké. “Ik zal je zeggen… Ik heb heel veel van deze jongen gezien. Nu ga ik misschien iets heel geks zeggen, maar ik zeg het toch: ik vind het een mix tussen Neymar en Mbappé. Dat meen ik oprecht.”

“Dat sierlijke heeft hij van Neymar, maar ook de bewegingen van Mbappé. Ineens het versnellen, dat is iets wat Mbappé ook heeft. En hij is pas 22 jaar. Er zit echt heel veel potentie in deze jongen.”

“En geloof me: ik weet zeker dat Farioli ook heeft gezegd in de kleedkamer dat ze extra op hem moeten letten. Het is echt een goede speler. Het is misschien nog wat jeugdig, maar dat is normaal. Ik geniet van dit soort spelers”, besluit Sneijder.