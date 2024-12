Wesley Sneijder kritisch op Ajax-speler: 'We verwachten te veel van hem'

Wesley Sneijder vindt dat mensen te veel verwachten van Jordan Henderson. De Engelsman is een vaste waarde op het middenveld van Ajax, maar volgens Sneijder behoort hij niet tot ‘de buitencategorie’.

Waar Mika Godts volgens Sneijder wel tot de buitencategorie behoort, geldt dit niet voor Henderson. “Buitencategorie ben je als je beslissend kan zijn, een creatieve speler bent, goals kan maken en assists kan geven. Dan kan je buitencategorie worden”, begint de voormalig middenvelder bij Ziggo Sport.

“Henderson is een degelijke speler waar we eigenlijk een beetje te veel van verwachten, hier allemaal in Nederland. En zeker bij Ajax.”

“Het is een goede speler, maar hij heeft altijd in dienst van gespeeld. Dat kon hij geweldig bij Liverpool. En hier bij Ajax moet hij toch iets meer gaan doen. Aan de bal gaan komen, het spel gaan verdelen… Het is een prima verbindingsspeler, maar niet meer dan dat. Geen buitencategorie.”

Youri Mulder, ook aanwezig als analist rondom het duel tussen Ajax en Lazio, is het met Sneijder eens. “Maar op een gegeven moment vond ik wel dat toen Ajax beter ging spelen, bijvoorbeeld tegen PSV en Feyenoord, hij er ook beter uitkwam.”

“Toen had hij echt wel veel meer z’n waarde. En dat komt natuurlijk doordat de rest ook goed speelde, en dan kan hij veel meer in die dienende rol terechtkomen, omdat die anderen het spel gaan maken. Maar als hij het spel moet gaan maken, wordt het lastig.”

Ajax en Lazio trappen donderdagavond om 21:00 uur af in de Europa League. De Amsterdammers starten het duel als nummer acht van de ranglijst, Lazio staat tweede.