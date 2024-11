Wesley Sneijder aangepakt na uitspraak: ‘Dit is zo’n onzin, het is gewoon ongepast’

Journalist Dennis Kranenburg heeft het te doen met Feyenoord-doelman Justin Bijlow, zo laat de clubwatcher blijken in de FC Rijnmond Podcast. De 26-jarige goalie veroverde zijn basisplaats terug in De Kuip, maar moest de wedstrijd tegen RB Salzburg (1-3 nederlaag) woensdagavond opnieuw laten schieten.

Bijlow kampt met lichte spierproblemen en was volgens de medische staf van Feyenoord niet fit genoeg om te keepen tegen Salzburg. Ook het uitduel met Almere City aankomende zondag moet de Rotterdammer aan zich voorbij laten gaan.

Analisten Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder toonden voorafgaand aan de wedstrijd geen medelijden met Bijlow, te gast in de studio van Ziggo Sport. De voormalig internationals gingen zelfs een stap verder door te zeggen dat zijn lichaam ‘niet is gemaakt voor topvoetbal’ en zijn van mening dat Bijlow serieus moet nadenken over een beëindiging van zijn carrière.

De journalisten van Rijnmond kijken een stuk genuanceerder naar de situatie. Dennis van Eersel is van mening dat de afwijkende berichtgeving vanuit Feyenoord opmerkelijk is, waarna Kranenburg inhaakt. “Als er iemand daar niet bij gebaat is, dan is dat Justin Bijlow.”

“Bijlow heeft natuurlijk verschillende blessures gehad. Als je nou altijd last hebt van je knie, dan weet je dat je een zwakke knie hebt. Nu is het iedere keer iets anders. Feyenoord probeert hem in bescherming te nemen, maar eigenlijk werkt dit averechts. Het is heel onduidelijk wat er precies aan de hand is”, aldus Kranenburg.

Nadat de harde uitspraken van Sneijder worden aangehaald door presentator Bart Nolles, wil Kranenburg het toch opnemen voor de ongelukkige Bijlow. “Ik denk niet dat Sneijder dit ook in de kleedkamer van het Nederlands elftal tegen Arjen Robben heeft gezegd.”

“Ik vind dit echt zo’n onzin. Om vanaf afstand, zonder enige kennis van zaken, te gaan beoordelen of iemand moet stoppen met voetbal. Dat vind ik echt een beetje ongepast”, besluit Kranenburg.