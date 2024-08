Wellenreuther gaat hopeloos in de fout, waardoor Feyenoord direct punten morst

Feyenoord heeft het seizoen 2024/25 geopend met een zeer teleurstellend 1-1 gelijkspel tegen Willem II. De winnaar van de Johan Cruijff Schaal stond lange tijd met 1-0 voor, maar gaf de minieme voorsprong in de slotfase weg: 1-1. Timon Wellenreuther ging in de fout bij het uitkomen, waardoor Willem II met een zwaarbevochten punt De Kuip verliet.

Wellenreuther verdedigde het doel van de Rotterdammers. Lutsharel Geertruida, Neraysho Kasanwirjo, die de geblesseerde Thomas Beelen verving, en Dávid Hancko vormden de driemansverdediging. Milambo vormde het blok op het middenveld met Ramiz Zerrouki, terwijl Bart Nieuwkoop (rechts) en Marcos López (links) de flanken bestreken. Luka Ivanusec en Igor Paixão zorgden voor de aanvoer richting Santiago Gimenez. Calvin Stengs ontbrak bij de thuisclub.

Feyenoord had vanaf het begin het leeuwendeel van het balbezit en opende al na twaalf minuten de score in de zonovergoten Kuip. Na een mislukte omhaal van Gimenez nam Milambo de bal van net binnen de zestien in één keer op de schoen. Tot vreugde van de middenvelder vloog de bal in de linkerhoek langs de kansloze doelman Thomas Didillon: 1-0. Milambo is met 19 jaar en 125 dagen de op één na jongste doelpuntenmaker van Feyenoord in speelronde 1. Op 15 augustus 2004 maakte Salomon Kalou (19 jaar en 10 dagen) de 6-1 tegen De Graafschap.

Eredivisie PEC Zwolle ZWO 2024-08-18T12:30:00.000Z 14:30 Feyenoord FEY

Eredivisie Willem II WII 2024-08-18T12:30:00.000Z 14:30 Go Ahead Eagles GAE

De Rotterdammers schreeuwden kort nadien om een strafschop, maar Mickaël Tirpan raakte de bal volgens de arbitrage niet met de hand in zijn eigen zestien. Feyenoord, met op een gegeven moment 83 procent balbezit, wilde doordrukken, maar slaagde er voor rust niet in om de vroeg verkregen voorsprong te vergroten. Paixão zag een vrije trap op een interessante plek hoog over het doel van Willem II zeilen.

Het defensief ingestelde Willem II kroop in de slotfase meer uit de schulp, maar dat bracht Feyenoord niet echt aan het wankelen. De thuisclub ging rusten met een 1-0 voorsprong en Priske zag halverwege geen noodzaak om wissels door te voeren. Feyenoord had kort na de hervatting op 2-0 kunnen en misschien moeten komen, ware het niet dat Gimenez van dichtbij hoog over het Tilburgse doel schoot. Diezelfde Gimenez zag een knal van binnen de zestien via Didillon naast gaan.

Feyenoord bleef jagen op de bevrijdende 2-0, die er maar niet kwam ondanks het overwicht. Hancko werd na bijna een uur spelen op het nippertje geblokt door de Willem II-defensie. Direct daarna gingen de scorende Milambo en Ivanusec naar de kant. Quinten Timber en Anis Hadj Moussa, die zijn debuut maakte voor Feyenoord in de Eredivisie, mochten in het laatste halfuur opdraven van Priske.

Gimenez was ook na rust constant op zoek naar zijn eerste doelpunt van het nieuwe Eredivisie-seizoen. De Mexicaanse spits had echter vaak te weinig ruimte, terwijl de verdedigers van Willem II hem kort dekten. Priske besloot om Gimenez met nog achttien minuten op de klok naar de kant te halen. Er leek niets aan de hand voor Feyenoord, maar acht minuten voor tijd sloeg het noodlot toe.

Wellenreuther kwam zijn doel uit bij een lange bal van achteruit van Willem II, maar verkeek zich op de sprongkracht van Kyan Vaesen. De aanvalsleider van de bezoekers torende boven de Duitse doelman uit en diens kopbal rolde het doel in. Vaesen bleef even liggen na de botsing met Geertruida en er was nog een check bij de VAR, maar de 1-1 van Willem II bleef staan.

Ongeloof bij Feyenoord en de supporters in de volgepakte Kuip. Er was nog tijd om de fout van Wellenreuther goed te maken, maar de zo gewenste winnende treffer bleef uit. Feyenoord laat dure punten liggen in de openingsronde, net als een jaar geleden. Op 13 augustus bleef het in De Kuip namelijk 0-0 tegen Fortuna Sittard.

<B><a target=new href=https://whatsapp.com/channel/0029VaUSKQ4BA1f6ZoGirc2X>Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!</a></B>